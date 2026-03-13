"Das ist der beste Film über den Zweiten Weltkrieg": Tom Hanks verrät seinen überraschenden Favoriten und es ist nicht Der Soldat James Ryan

Tom Hanks hat seine Lieblingsfilme verraten. Neben einem absoluten Klassiker war auch ein eher untypischer Film über den Zweiten Weltkrieg dabei.

Tom Hanks hat mit Der Soldat James Ryan einen der bedeutendsten Anti-Kriegsfilme gedreht. Doch dieser gehört nicht einmal zu seinen eigenen Favoriten. In einem Interview mit Letterboxd hat Hanks nämlich seine vier absoluten Lieblingsfilme verraten. Die Entscheidung aus dem Stegreif fiel ihm nicht sofort leicht, doch letztendlich war er sehr überzeugt von seinen Antworten.

Überraschend war vor allem sein Platz 2, bei dem es sich um das Drama Die besten Jahre unseres Lebens handelt.

Die besten Jahre unseres Lebens ist Tom Hanks Lieblingsfilm über den Zweiten Weltkrieg

Darum geht’s: Drei Veteranen des Zweiten Weltkriegs kehren nach Hause zurück. Hoffnung und Freude über die Rückkehr werden jedoch schnell getrübt. Captain Fred Derry (Dana Andrews) findet sich in einer zerrütteten Ehe mit seiner Frau Marie (Virgina Mayo) wieder und Al Stephenson (Fredric March) war so lange im Ausland, dass seine Kinder ohne ihn aufwuchsen. Mittlerweile ist er ein Fremder für sie.

Hart getroffen hat es auch Homer Parrish (Harold Russell), der im Krieg beide Hände verloren hat und jetzt mit Armprothesen ins Zivilleben zurückkehrt. Alle drei müssen sich ein neues Leben aufbauen, während sie ihre Vergangenheit im Krieg bewältigen.

Seht hier den Trailer zu Die besten Jahre unseres Lebens aus dem Jahr 1946:

Die besten Jahre unseres Lebens ist ein Film über den Zweiten Weltkrieg, der außerhalb des Kriegsgeschehens spielt. Vielmehr betrachtet er die Soldaten nach den Gefechten.

Es hat absolut nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, außer dass sich alles um den Zweiten Weltkrieg dreht.

Für Tom Hanks ist es der beste Film über das Thema, weil er nicht nur zeigt, was die Soldaten durchgemacht haben, auch nach dem Krieg, sondern weil er zeitlos ist und auch heute noch aktuell.

Tom Hanks nennt seine Top 4 der besten Filme aller Zeiten

In dem Interview gibt Tom Hanks auch weitere Lieblingsfilme preis. Auf Platz 1 liegt 2001: Odyssee im Weltraum. Platz 3 nimmt A Hard Day's Night ein. Der Film zeigt die Beatles von ihrer lustigen Seite und beweist, dass sie absolute Rockstars waren. Auf Platz 4 nennt Tom Hanks Asphalt-Cowboy.

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Wer diese Filme noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt darüber nachdenken, sie auf die Watchlist zu packen. Nicht jedes dieser Werke wird alle Geschmäcker treffen, doch sie sind es auf jeden Fall wert, einmal gesehen zu werden.