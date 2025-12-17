Das ist der mit Abstand beste Weihnachtsfilm bei Amazon Prime Video – laut euren Bewertungen

Weihnachten steht vor der Tür und damit ist auch die Zeit für Weihnachtsfilme gekommen. Unter der großen Auswahl bei Amazon Prime Video habt ihr diesen Film zum besten gekürt.

Wer sich bei Amazon Prime Video auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen will, findet dort eine riesige Auswahl an Weihnachtsfilmen: Von romantischen Komödien, Action-Krachern, Animationsfilmen bis hin zu bewegenden Dramen ist wahrscheinlich für jeden Geschmack etwas dabei. Doch welcher ist der beste festliche Film im Streaming-Programm? Wenn es nach der Moviepilot-Community geht, steht die Nummer 1 fest.

Ingmar Bergmans Fanny und Alexander ist der am besten bewertete Weihnachtsfilm bei Prime Video

Mit einer Wertung von 7,7 von 10 Punkten ist Fanny und Alexander der bei Moviepilot am besten bewertete Weihnachtsfilm, den ihr aktuell im Abo bei Amazon Prime Video * streamen könnt. Das 1983 erschienene Drama ist der letzte Film von Ingmar Bergman (Das siebente Siegel), den der ikonische schwedische Regisseur je ins Kino gebracht hat.

Darin beginnt für die Geschwister Fanny (Pernilla Allwin) und Alexander (Bertil Guve) zunächst ein magisches Weihnachtsfest mit ihrer Mutter Emilie (Ewa Fröling) sowie ihrem Vater, dem Theaterdirektor Oscar (Allan Edwall). Als ihr Vater plötzlich verstirbt, nehmen die Geschehnisse für die Familie jedoch eine schreckliche Wendung. Von Trauer durchzogen, flüchtet sich Emilie in die Arme des Bischofs Vergérus (Jan Malmsjö), den sie kurze Zeit später heiratet.

Für die Kinder beginnt damit eine furchtbare Zeit, in der sie von ihrem neuen Stiefvater gequält werden und welche im starken Kontrast zu der magischen Welt des Theaters steht, die sie mit ihrem Vater erkunden durften. Doch versuchen die beiden Geschwister die Hoffnung nicht zu verlieren und den Peinigungen des Bischofs zu entkommen.

Ingmar Bergmans Fanny und Alexander ist kein typischer Weihnachtsfilm

Mit dieser schweren Thematik ist Bergmans Fanny und Alexander wohl kein typischer, lockerer und gemütlicher Weihnachtsfilm, sondern ein komplexes Drama, welches in 3 Stunden und 9 Minuten (!) erzählt wird. Für dieses zog Bergman damals alle Register: Der Film wurde zur bis dahin größten schwedischen Kinoproduktion.

Die Dreharbeiten dauerten sechs Monate, das Drehbuch war in seiner Ursprungsfassung über 1000 Seiten lang. Während die Kinofassung 188 Minuten dauert, wurde auch eine eigene Version fürs Fernsehen geschnitten, die ganze 5 Stunden und 26 Minuten läuft. Bei Prime Video findet ihr die kürzere Kinofassung im Abo.

