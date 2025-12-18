Das ist der mit Abstand beste Weihnachtsfilm bei Disney+ – laut euren Bewertungen

Was ist der beste Weihnachtsfilm im Streaming-Angebot von Disney+? Wir haben einen klaren Gewinner ausfindig gemacht, der sich sogar perfekt an einem anderen Event schauen lässt.

In einer völlig abgedrehten Mischung aus Horror, Comedy und Fantasy erzählen Tim Burton und Henry Selick mit Nightmare Before Christmas die schaurig-schöne wie besinnliche Geschichte des ungewöhnlichen Helden Jack Skellington.

Mit einer Durchschnittsbewertung von 7,4 von 10 Punkten ist Nightmare Before Christmas laut der Moviepilot-Community der beste Weihnachtsfilm, der aktuell bei Disney+ im Abo streamt. Darüber hinaus eignet er sich auch als Halloween-Futter.

Der beste Weihnachtsfilm bei Disney+: Darum geht’s in Nightmare Before Christmas

Jack Skellington ist ein wandelndes Skelett und als sogenannter Kürbis-König Oberhaupt von Halloween Town, einer Stadt voller Monster, deren Ziel es ist, jedes Jahr gemeinsam ein noch besseres Halloween zu feiern.

Jack ist es aber inzwischen leid, jedes Jahr aufs neue dasselbe Fest zu zelebrieren und spielt sogar mit dem Gedanken, seinen Job als Chef sämtlicher Spuk-Gestalten an den Nagel zu hängen. Da stolpert er während eines Spaziergangs im Wald zufällig über einen magischen Baumkreis. Jeder der Bäume führt zu einem anderen Feiertag. Neugierig geworden, betritt Jack Skellington jene Tür, die nach Christmas Town führt.

Zurück in seiner Heimatwelt, beschließt er kurzerhand, Santa Claus zu entführen – und löst ein im wahrsten Sinne Horror-artiges Chaos aus.

Mit Nightmare Before Christmas ist ein Fantasy-Klassiker von Tim Burton bei Disney+

Entgegen einem allgemeinen Irrtum handelte es sich bei Tim Burton allerdings nicht um den Regisseur des Films. Vielmehr fand Burton – damals selbst noch neu bei den Wald Disney Studios – in dem Animationsdesigner Henry Selick eine verwandte Seele und überzeugte ihn von seiner Idee für einen Stop-Motion-Film mit Horror-Motiven.

Selick fungierte als Regisseur, während Burton als Produzent an Bord war und Caroline Thompson das Drehbuch verfasste. Dabei ist der Einfluss des Batman- und Beetlejuice-Regisseurs aus dem Film nicht wegzudenken: Erfahrene Burton-Fans werden in Nightmare Before Christmas alles finden, was einen Tim Burton-Film eben ausmacht.

Dazu zählen: ebenso unverwechselbare wie bizarre Kulissen. Liebenswert-schaurige Figuren, bei denen man sich während des Schauens kaum entscheiden kann, ob man schreiend vor ihnen weglaufen oder sie doch kurz drücken möchte. Eine düstere, irgendwie melancholische Stimmung, die sich in dunklen Farben und tiefen Schatten über den Bildschirm ergießt – durchaus magisch und auch irgendwie weihnachtlich.

Burton ist bekannt für seinen schwarzen Humor, der subtil, aber in seinen Werken doch allgegenwärtig ist. So auch in Nightmare Before Christmas, wo man, ehe man sich versieht, ein Skelett im Nadelstreifenanzug anfeuert, während es versucht, den Weihnachtsmann aus der Nachbarwelt zu kidnappen, um sein Stimmungstief zu überwinden.

Das beste Grusical zu Weihnachten bietet Gänsehaut und einen coolen Soundtrack

Was in einem typischen Tim Burton-Film selbstverständlich auch nicht fehlen darf, ist sein langjähriger Weggefährte und Filmkomponist Danny Elfman. Elfman komponierte für 16 von Tim Burtons insgesamt 20 Filmen die Musik und schenkte auch Nightmare Before Christmas einen fantastischen Soundtrack.



Denn Nightmare Before Christmas ist nicht nur Horror und Fantasy mit einer ordentlichen Portion schrägen Humors. Während ihres turbulenten Abenteuers singen sich die monströsen Bewohner:innen gerne die Seele aus dem Leib. Auf diese Weise ist durch Tim Burtons Idee ein wunderbar verrückter Mix aus schaurigen Figuren, schrägem Humor und bizarren Musical-Nummern entstanden, der perfekt in die Feiertage passt.

Nightmare Before Christmas hatte seine Premiere am 29. Oktober 1993 und ist im Abo von Disney+ enthalten.