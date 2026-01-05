Das ist der mit Abstand beste Western bei Netflix – laut euren Bewertungen

Unser heutiger Tipp ließ nicht nur die Kinokassen klingeln und stieß Der mit dem Wolf tanzt vom Western-Thron. Für euch ist es auch der beste Western, der bei Netflix streamt.

Quentin Tarantino ist ein bekennender Western-Fan. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er seinen eigenen drehte. Sein siebter Film sollte es dann sein: Django Unchained ist nicht nur einer von Tarantinos besten Filmen und der erfolgreichste Western aller Zeiten, sondern auch euer größter Western-Liebling bei Netflix.



Django Unchained bei Netflix langweilt keine Sekunde

Im blutigen Western Django Unchained nimmt der deutsche Kopfgeldjäger Dr. King Schultz (Christoph Waltz) den Sklaven Django (Jamie Foxx) unter seine Fittiche. Das Duo ist auf dem Weg zum diabolischen Plantagenbesitzer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), der Djangos Frau Broomhilda (Kerry Washington) gefangen hält. Mit einem riskanten Plan wollen die beiden sie befreien, doch es kommt zu Schwierigkeiten.

Wie schon in Inglourious Basterds zieht Christoph Waltz auch hier mit seinem einnehmenden Charme das Publikum in seinen Bann. Dabei spielen weder Jamie Foxx, noch Waltz den Archetyp eines Westernhelden à la John Wayne, auf den der Österreicher gar nicht gut zu sprechen ist. Die Rolle des Bösewichts geht diesmal an DiCaprio, dessen freundliches Lächeln einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Die vielen großartigen Figuren bieten sich einen verbalen Schlagabtausch nach dem anderen, wie wir es von Tarantino kennen und lieben. Auch ihr habt ein Herz für diesen Film.

Für euch steht Django Unchained auf dem Netflix-Western-Thron

Nach aktuellem Stand gibt es für die Moviepilot-Community keinen Western bei Netflix, der sich mehr lohnt als das Tarantino-Werk. Nicht einmal andere Platz-1-Kandidaten wie No Country For Old Men von den Coen-Brüdern und der Survival-Western The Revenant kommen daran vorbei.

Die besten Western bei Netflix (Stand: 5.1.2026)

Da ist es kein Wunder, dass die Fans bereits 2012 das Kino stürmten.

Django Unchained ist der erfolgreichste Western aller Zeiten

Mit einem Einspielergebnis von 449 Millionen US-Dollar löste Django Unchained Der mit dem Wolf tanzt ab, der seit 1990 die Liste der finanziell erfolgreichsten Western anführte. Das könnt ihr bei The Numbers und Collider nachlesen. Die Einnahmen wurden allerdings nicht inflationär bereinigt, ansonsten würde Kevin Costner mit seinem Wolf noch auf Platz 1 stehen.

Unangefochten an der Spitze ist Django Unchained aber in Tarantinos eigener Laufbahn. Die Einnahmen befinden sich noch weit vor seinem letzten Werk Once Upon a Time ... in Hollywood, das mit 377 Millionen auf Platz 2 steht.

Dieser Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.