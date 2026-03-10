Deutsche Synchro von One Piece Staffel 2 überrascht mit großer Änderung: Die Stimme einer Figur werdet ihr nicht wiedererkennen

Staffel 2 der Manga- und Anime-Adaption One Piece ist jetzt auf Netflix verfügbar. Aber können Fans der deutschen Synchronfassung auf die Rückkehr ihrer liebsten Sprecher:innen vertrauen?

One Piece ist für viele deutsche Fans eine liebgewonnene Kinder- und Jugenderinnerung. Viele etwa haben den One Piece-Anime früher gerne auf RTL Zwei nach der Schule geschaut – und sind seitdem an die deutsche Synchronfassung und ihre Sprecher:innen gewöhnt. Jetzt, da auf Netflix Staffel 2 der Realserie One Piece erschienen ist, stellt sich ihnen die Frage: Von wem werden die neuen Figuren des Piratenabenteuers in der deutschen Version gesprochen?

In One Piece Staffel 2 bleibt die Synchron-Hauptbesetzung gleich

Um es gleich vorweg zu nehmen: An der Sprechbesetzung der Hauptfiguren ändert sich nichts. Ihnen leihen die Sprecher:innen die Stimme, die bereits aus Staffel 1 der Adaption und oft auch aus langen Jahren der Anime-Version bekannt sind:

Im Übrigen sind gerade in den ersten Folgen mehrere Rückkehrer:innen aus Staffel 1 zu hören:

Wie hat Netflix die neuen Figuren in Staffel 2 besetzt? Es gibt eine große Änderung

Vor allem aber werden One Piece-Fans gespannt auf die Synchronbesetzung der neuen Figuren sein. Dort zeichnete sich bereits im Teaser eine große Änderung ab, wie im Januar auch unsere Kolleg:innen von GamePro berichteten: Die Figur Miss All Sunday, die sich später unter dem Namen Nico Robin auch den Strohhutpiraten anschließt, wurde nicht von der langjährigen Sprecherin Simone Brahmann vertont. Stattdessen übernimmt Sprecherin Carolin Hartmann die Rolle.

Relativ neu im One Piece-Kosmos ist auch Smoker-Sprecher Tobias Brecklinghaus, der die Sprechrolle vom 2022 verstorbenen Ekkehardt Belle übernahm.

Hier die Besetzung der weiteren One Piece-Figuren:

