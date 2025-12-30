Das ist der wahre Grund in Kevin - Allein zu Haus, warum sich Mrs. McCallister plötzlich an ihren vergessenen Sohn erinnert

Dass sich die Mutter in Kevin - Allein zu Haus im Flugzeug plötzlich an ihren Sohn erinnert, kommt vielen Fans immer noch komisch vor. Dabei gibt es eine einfache Erklärung dafür.

Seit den 90ern gehört Kevin - Allein zu Haus zu den Klassikern des Weihnachtsfilms. Der Film, der Macaulay Culkin zum Weltstar machte, gehört für viele Familien zur jährlichen Tradition. Bei aller Beliebtheit haben sich im Laufe der Jahre einige Fragen bei den Fans angehäuft, die immer wieder Anlass für Spekulationen geben.

So stellen sich einige Leute heute die Frage, was Papa McCallister (John Heard) wohl arbeitet, um sich das Haus leisten zu können, oder wie die feuchten Banditen die Streiche des Dreikäsehochs überleben. Eine Frage, die sich dagegen leicht beantworten lässt, ist, wieso sich Kate McCallister (Catherine O'Hara) im Flugzeug plötzlich an Kevin erinnert.

Catherine O’Haras Kevin - Allein zu Haus-Reaktion basiert auf einem einfachen psychologischen Prinzip

In einem Artikel von 2020 hat Screen Rant erklärt, was hinter der plötzlich auftretenden Erinnerung von Mrs. McCallister steckt. Dabei wurde ein Prinzip erläutert, das vielen Menschen bekannt vorkommen dürfte, auch wenn der Name nicht unbedingt bekannt ist. Dabei handelt es sich um das sogenannte Zungenspitzenphänomen, im Englischen Tip of the Tongue genannt. Bei diesem handelt es sich um eine alltägliche Erscheinung, die den meisten Menschen häufig widerfährt. Das Phänomen wird normalerweise mit einzelnen Wörtern oder Phrasen in Verbindung gebracht, die eigentlich bekannt sind, an die man sich im Moment aber einfach nicht erinnern kann.

Etwas Ähnliches ist auch Kate McCallister geschehen, als die Familie im Film voller Hektik in den Urlaub fliegt. Am Abend zuvor war bereits großes Chaos im Haus, bei dem sogar Kevins Ticket versehentlich im Müll landete. Zusätzlich erfahren wir, dass Kevins Eltern seinen Koffer packen. Nach einem Streit wird Kevin auf den Dachboden verbannt, um dort die Nacht zu verbringen. Am nächsten Morgen verschläft die gesamte Familie und verpasst beinahe den Flug. In der Hektik wird ein Nachbarsjunge mitgezählt, als die Familie sichergehen will, dass alle da sind und so wird Kevin ganz einfach vergessen.

Im Flugzeug hat Kate dann ein seltsames Gefühl, über das sie mit ihrem Mann spricht. Nach einer Reihe von Fragen findet sich schließlich ein Grund für ihr Unwohlsein: Sie haben die Garage nicht geschlossen. In diesem Moment der Beruhigung kommt eine Reihe von Erinnerungen zurück. Sie hat den Koffer für Kevin nicht gepackt und vergessen, ihn vom Dachboden zu holen. Dadurch wird ihr klar, dass sie ihn vergessen hat.

Beim Zungenspitzenphänomen entfallen einzelne Situationen, ganz besonders in Momenten des Drucks und der Hektik. Erst, wenn man sich wieder beruhigt und entspannt, kommen die Informationen zurück. Viele Leute dürften ähnliche Situationen kennen, wenn sie unter Hektik das Haus verlassen und sich auf halbem Weg daran erinnern, dass sie etwas vergessen haben. Damit dürfte klar sein, warum Mrs. McCallister sich erst an ihren Sohn erinnert, als es schon zu spät ist.

Dieser Artikel erschien erstmals im Dezember 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.