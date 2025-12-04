Das ist die beeindruckendste Fantasyserie bei Netflix – keine Diskussion

Hier wird ganz persönlich eine Lanze für die vielleicht unterschätzteste, definitiv aber eindrucksvollste Fantasyserie bei Netflix gebrochen. Aus Liebe zur Fantastik und zur Kunst.

Der Produzentin dieser Serie fiel fast das Handy aus der Hand, als sie einen Anruf von Netflix erhielt. In diesem Anruf wurde ihr zugesichert, dass sie, ihre Familie und ihr Team ihre Fantasy-Vision genau so umsetzen durften, wie sie es sich gewünscht hatten. Damit hatte niemand gerechnet. Denn die Serie war mehr als ambitioniert und alles andere als gewöhnlich.

Der Familienname? Henson. Die Produzent:innen? Jim Hensons Kinder. Die Nachkommen des Mannes, der die Muppets, aber auch Fantasy-Klassiker wie Die Reise ins Labyrinth und vor allem Der Dunkle Kristall schuf. Zu letzterem Titel wurde jahrelang an Ideen für eine Prequel-Serie gefeilt. Und dann kam der Anruf von Netflix.

So entstand – allen Widrigkeiten zum Trotz – die irrwitzige, umwerfend schöne Serie Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands. Sie ist ein intravenöser Shot aus Kreativität, aus Träumen und purem Staunen. Beeindruckender als diese Serie wird Fantasy bei Netflix nicht. Von der Autorin dieses Beitrags mit persönlichem Gütesiegel garantiert.

Im Fantasy-Highlight Der Dunkle Kristall auf Netflix entscheidet sich das Schicksal einer unglaublichen Welt

Die Welt von Thra ist eine zweigeteilte. An der Spitze der Nahrungskette stehen die mächtigen Skeksen (gesprochen u.a. von Mark Hamill, Jason Isaacs und Simon Pegg), die die Welt mit eiserner Faust beherrschen. Ihnen treu ergeben sind die sieben Stämme der Gelflinge. Sie sind sanfte, zutiefst mit Thra verbundene Wesen, die die Ordnung des Universums so hinnehmen. Bis es zu einem grauenhaften Vorfall kommt.

Der junge Krieger Rian (Originalstimme Taron Egerton) muss im Skeksen-Palast miterleben, wie diese dem Kristall der Wahrheit die Lebenskraft rauben. Schnell begreift Rian, dass die Skeksen dasselbe mit allem Leben in Thra vorhaben. Die ganze Welt wird ihnen zum Opfer fallen, wenn niemand etwas unternimmt. Doch um Thra zu retten muss ein uraltes Geheimnis aufgedeckt werden, das seit Äonen gehütet wird.

Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands ist unfassbare Fantasy, wie es sie nie wieder geben wird

Der Dunkle Kristall packt uns ganz tief im Innersten unseres Herzens. Wir begeben uns auf eine epische Heldenreise mit all ihren Gefahren und Lektionen. Man muss sich einfach in die Figuren hier verlieben. Sie laden uns ein, mit ihnen zu zittern, bittere Tränen zu vergießen, zu lachen und zu wachsen. Hautnah und intensiv.

Doch Der Dunkle Kristall ist so viel mehr als nur eine gute Geschichte. In dieser Serie betreten wir ein Universum, das alle anderen Fantasy-Welten der letzten Jahre locker in den Schatten stellt. Alles, ausnahmslos alles hier, ist eine Originalkreation. Hier gibt es keine Zwerge, keine Elfen, nicht einmal normale Tiere. Jedes Monster, jeder Baum, jeder Mythos und Stern – alles hier ist eine Idee, die nur für Thra zum Leben erweckt wurde.

Die mal bizarren, mal unheimlichen, mal verspielten Wesen dieser Welt sind im wahrsten Sinne des Wortes unvergleichlich. Und jedes Detail ist handgemacht. Worte reichen kaum aus, zu beschreiben, wie viel Kunst hier im Spiel ist. Hinter allem stecken liebevolle, echte Handgriffe. Und ja, alle Figuren sind Puppen – ganz dem Vermächtnis von Jim Henson entsprechend. Das hebt alles auf ein neues Level des Fantastischen.

Was die Puppenmacher:innen und -spieler:innen action- und schauspieltechnisch aus ihrer Geschichte herausgeholt haben, grenzt an Wahnsinn. Aber genau durch diese grenzenlose Liebe geht Der Dunkle Kristall so derart unter die Haut. Dass Netflix ein so ungewöhnliches und eigenwilliges Projekt abgenickt hat, ist ein Jahrhundertereignis.

Mehr zum Thema:

Wir Fantasy-Fans haben das Glück, diesem Ereignis beiwohnen zu können und die Serie auf Netflix so genießen zu können, wie sie sich das Team dahinter immer erträumt hat. Ach ja: Wollt ihr euch von der Serie noch ein bisschen mehr umhauen lassen, schaut im Anschluss die Making-of-Dokumentation, die ebenfalls bei Netflix zu finden ist.