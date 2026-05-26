Das ist die beste Serie, die gerade niemand schaut: Der Mystery-Thriller ist ein Muss für Stephen King-Fans

Wer als Streaming-Fan sein Augenmerk gerade nur auf Netflix oder Amazon legt, verpasst eine erstklassige Mystery-Serie mit Inselgeheimnis, die sicher auch Stephen King gefallen würde.

Mit den vielen Streaming-Neustarts des Frühsommers bleiben Großteile des Krimi- und Mystery-Thriller-Publikums wohl gerade bei den "großen Serien" hängen – etwa Netflix' The Boroughs oder Amazons Spider-Noir. Dadurch verpasst ihr allerdings eine überraschend großartige Serie, die aktuell bei Apple TV läuft und nicht nur Stephen King-Fans überzeugen dürfte: Widow's Bay.

Die geniale Mystery-Serie Widow's Bay entführt auf eine Insel jenseits von Netflix oder Amazon

Widow's Bay ist der Name einer kleinen (fiktiven) Stadt im US-Bundesstaat Neuengland. Sie liegt auf einer Insel, die angeblich niemand verlassen kann, der dort geboren wurde. Die meisten hier glauben natürlich nicht an solchen Unsinn. Schon gar nicht der zugezogene Tom Loftis (Matthew Rhys), der als Bürgermeister unbedingt mehr Touristen in seine Wahlheimat bringen will.

Die bewegte Geschichte des Ortes, die mit Serienmördern und Wasserlegenden bis in die frühen Siedlerjahre der USA zurückreicht, kehrt er dabei lieber unter den Teppich. Doch als sich unerklärliche Vorkommnisse zunehmend häufen, muss Tom den übernatürlichen Tatsachen vielleicht doch ins Auge sehen.

Schaut hier den Trailer zum Serien-Geheimtipp Widow's Bay:

Widow’s Bay - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die von Katie Dippold (Taffe Mädels) erschaffene Serie Widow's Bay als "Horrorkomödie" zu betiteln, wie die meisten offiziellen Genre-Zuordnungen im Netz es tun, wird dieser Entdeckung nicht gerecht. Das Wort weckt allzu schnell Vorstellungen blödelnd-blutiger Unterhaltung wie Scary Movie. Die Apple-Serie ist jedoch weitaus feinsinniger unterwegs:

Während das mysteriöse Geschehen auf der Insel die Spannungsschraube genüsslich anzieht und dabei an Slowburn-Meilensteine wie Netflix' Midnight Mass erinnert, schleicht sich der Humor hier subtiler ein – indem die Figuren in unmögliche Situationen gebracht werden, in denen sie allzu menschlich (und damit lustig) reagieren. Manchmal ist es nur ein langsames Blinzeln am Esszimmertisch, nach der absurden Enthüllung, dass die "Meerhexe" der Legende nach in dein Bett kriecht, um sich auf dein Gesicht zu setzen. Oder die journalistische Nachfrage, ob zur Inselgeschichte auch Kannibalismus zählt, die Tom vehement verneint, während im Hintergrund ein entsprechender Zeitungsartikel hängt.

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Gruseln, Lachen, Mitfiebern: Widow's Bay überzeugt mit erstklassigen Figuren wie bei Stephen King

Vieles hat Widow's Bay dabei mit den Geschichten von Stephen King gemeinsam: den beschaulich schönen Neuengland-Schauplatz, die kleine Gemeinde voll eigentümlicher Charakterköpfe, das sich einschleichende Übel und den "Narren", auf dessen Warnungen lange niemand hört. Wobei diese Serie mit ihren schreiend komischen Drogentrip-Umwegen und Halloween-ähnlichen Mordgestalten auf unerwartete Pfaden an ein Ziel führt, das man zu Beginn unmöglich kommen sieht.

Abseits der hakenschlagenden Handlung schaffen es vor allem die fehlerbehafteten Figuren, die Anteilnahme zu wecken: von Sekretärin Patricia (Kate O'Flynn), die zu keinem Buchclub eingeladen wird, bis zum ignorierten Unheilverkünder Wyck (Stephen Root). Vor allem Matthew Rhys (zuletzt in Netflix' The Beast In Me zu sehen) glänzt hier nach The Americans wieder in einer Serienhauptrolle, in der er alles zeigen kann. Wobei dieses "Alles" insbesondere sein überraschendes Comedy-Talent hervorzaubert, wenn er als feiger Bürgermeister so offenkundig überfordert mit seinem Job und dem Inselgeschehen ist.

Der einzigartige Tonfall der Serie verleiht Widow's Bay einen besonderen Charakter, der sich am ehesten noch mit dem verschmitzten Grusel von Evil vergleichen lässt, die als Serie ebenfalls gekonnt an der Grenze des Glaubhaften balancierte. Statt zu schockieren, lädt diese Geschichte inmitten all ihrer Kuriositäten zur Anteilnahme ein. Und das gelingt hervorragend.

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Stephen King verkündet gerne öffentlich seine Begeisterung für Serien wie The Boroughs. Kann ihm bitte mal jemand Bescheid sagen, dass bei Apple TV noch eine größtenteils unentdeckte Mystery-Perle schlummert, die mehr öffentliche Aufmerksamkeit im Serienjahr 2026 verdient?

Widow's Bay läuft seit dem 29. April 2026 mit wöchentlichen Folgen bei Apple TV. Die letzte (10.) Folge der ersten Staffel wird am 17. Juni 2026 veröffentlicht.

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