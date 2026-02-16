Das ist die beste Star Trek-Folge von Das nächste Jahrhundert – laut über 9.000 Fans

Diese Folge aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert gilt als die beste der ganzen Serie. Plottwist: Sie spielt weder auf einem Raumschiff, noch tritt die Crew darin groß auf.

Über 950 Episoden und es werden stetig mehr – das Star Trek-Franchise umfasst mittlerweile über 42.000 Minuten. Das sind 700 Stunden – oder aber auch 29 Tage Nonstop-Weltraumabenteuer. Eigentlich ziemlich unmöglich, aus dieser Flut an Stories die besten herauszusuchen: Doch eine Episode der Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert sticht mit ihrem IMDb -Ranking klar unter ihren Mitstreiterinnen hervor.

Achtung, es folgen Spoiler für Folge 25, Staffel 5 von Star Trek: TNG:

Eine Star Trek-Episode fast ohne Star Trek-Feeling

In der Episode mit dem Titel Das zweite Leben trifft die Besatzung der Enterprise unter Captain Picard (Patrick Stewart) auf eine Sonde, die rätselhafte neuronale Signale aussendet. Picard bricht auf der Brücke zusammen und fällt in eine Art Koma. Während der Erste Offizier Riker (Jonathan Frakes) und die Schiffsärztin Dr. Crusher (Gates McFadden – übrigens auch in der schlechtesten Star Trek TNG-Episode dabei) um sein Überleben kämpfen, wacht Picard an einem völlig anderen Ort auf.

Er findet sich auf einem fremden, weit entfernten Planeten wieder: Eine Frau begrüßt ihn aus dem Koma zurück und stellt sich als seine Ehegattin vor. Picards echter Name sei Kamin und er sei in ein langes Koma gefallen: Alle Geschehnisse mit der Enterprise waren nur ein Traum und er lebe tatsächlich mit seiner Familie in einem kleinen Städtchen auf dem Planeten Kataan.

Picard durchlebt anschließend ein halbes Leben als Kamin: Er lernt seinen Sohn (die Star Trek-Rolle von Patrick Stewarts echtem Sohn) kennen, sieht seine Enkelkinder aufwachsen und wird Teil der friedlichen Gesellschaft. Erst ganz am Ende seines Lebens begreift er, dass das Volk bereits vor langer Zeit untergegangen ist. Als letzte Handlung schickt die Bevölkerung jene Sonde ab, die Picard in ihre Mitte holen wird: auf dass er sich an ihr Erbe erinnere und ihre Geschichte mit der Zukunft teile.

Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert ungewohnt emotional

Anders als sein eher raufboldiger und aufgedrehter Vorgänger Captain Kirk (William Shatner) aus Raumschiff Enterprise ist Picard eher für seine emotionale Ausgeglichenheit bekannt. Star Trek: TNG lieferte uns nur wenige emotionale Einblicke in das Innenleben seiner Charaktere – In Das zweite Leben ändert sich das jedoch.

Spätestens, als Picard aus seiner Trance erwacht und realisieren muss, dass er ein ganzes Leben innerhalb von 25 Minuten Koma durchlebt hat, liegt die Handlung wie ein Stein im Magen. Selten erleben wir den Captain so nahbar wie in dem intimen Moment in seinem Quartier, als er einsam die Flöte spielt – eine Fähigkeit, die er während seines Lebens auf Kataan erlernt hat.

Star Trek-Fans sind bis heute begeistert

Die Folge hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie räumt ein Spitzen-Rating von 9,4 bei über 9.000 Bewertungen auf IMDB und jede Menge Lob ab. So schreibt ein Fan auf Reddit :

Die wohl beste Star Trek-Episode aller Zeiten, „Das zweite Leben“, ist ein Meisterwerk der Science-Fiction, das philosophische Elemente und das Thema inneres Wachstum miteinander verbindet.

Das Leben in der Sternenflotte ist einsam: Und kaum eine Star Trek-Episode erinnert uns so mitleidlos daran, wie Das zweite Leben. Ihr könnt die Folge, genau wie die restlichen sieben Staffeln Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, auf Paramount+ streamen.