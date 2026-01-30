Das ist die mit Abstand beste Action-Reihe bei Netflix

Ein namenloser Mann muss sich unbekannten Verfolgern stellen – und ändert dabei ein ganzes Genre. Die Filmreihe ist komplett bei Netflix und alle Action-Fans sollten sie schleunigst streamen.

Das Action-Kino stand lange vor allem für große Explosionen, One-Liner und stereotypische Helden. Mit Die Bourne Identität von Doug Liman setzte 2002 ein Wandel in Gang, der das Genre bis heute prägt. Ihr könnt alle fünf Filme der Bourne-Reihe bei Netflix streamen.

Gibt es so nur selten bei Netflix: Action ganz ohne große Waffen

Die Geschichte des Films beginnt mit einem Mann, der von Fischern aus dem Meer gezogen wird. In seinem Körper stecken mehrere Patronenkugeln, doch er kann sich nicht einmal an seine Identität erinnern. Schnell entdeckt er außergewöhnliche Kampf- und Analysefähigkeiten, die ihn Stück für Stück näher an seine mysteriöse Vergangenheit führen.

Die Grundidee von Die Bourne Identität ist simpel und gerade deshalb so verlockend. Jason Bourne verfügt über beeindruckende Fähigkeiten, doch die machen ihn nicht unbesiegbar. Statt eines gigantischen Waffenarsenals nutzt er das, was gerade zur Hand ist, und versucht, seine Gegner taktisch zu entwaffnen. Die Kämpfe bleiben zweckmäßig und vermeiden das große Spektakel. Bourne kämpft dabei nicht nur gegen seine Verfolger, sondern auch mit seiner eigenen Unsicherheit, die mit jedem Gewaltausbruch wächst.

Die Bourne-Reihe zeigt einen Action-Helden, der keiner sein will

Jason Bourne ist einer der menschlichsten Killer, die wir bislang im Actionkino zu Gesicht bekamen. Gespielt wurde er vom damals erst 31 Jahre alten Matt Damon, der mit dem klassischen Bild eines Actionhelden bricht. Dass ausgerechnet dieser unscheinbare Typ so gefährlich und gleichzeitig reflektiert ist, macht den Film spannend und mysteriös. Die Bourne Identität legte damit den Grundstein für eine neue Art Action-Held. Selbst Daniel Craigs James Bond wäre ohne Bourne wohl kaum so geerdet und menschlich geworden.

Alle Filme der Bourne-Reihe:

Aus dem ersten Film entwickelte sich schließlich eine ganze Reihe. Nachdem zunächst Bournes Identitätssuche im Mittelpunkt stand, verlagerten Teil 2 und 3 den Fokus auf das System, das für die Erschaffung dieser Killer verantwortlich ist. Der vierte Film fällt etwas aus der Reihe. Jason Bourne wird nur am Rande erwähnt, stattdessen steht mit Jeremy Renner als Aaron Cross ein neuer Agent im Mittelpunkt. Hier geht es um einen Versuch der Agency, die nicht mehr benötigten Killer unscheinbar loszuwerden.

Der fünfte ist bislang der neuste Teil bringt Matt Damon als Bourne schließlich wieder zurück. Es gibt erneut viel handgemachte Action, erzählerisch kann Regisseur Paul Greengrass aber kaum an die Anfangs-Trilogie anknüpfen. Wer auf der Suche nach cleverer Action mit durchgehender Spannung ist, kommt aber an Teil 1 bis 3 der Bourne-Film nicht vorbei. Ihr könnt sie aktuell alle bei Netflix streamen.