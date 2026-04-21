Das ist die neue Eleven: Sie spricht die Millie Bobby Brown-Rolle in Stranger Things 85

Mit dem Start der neuen Stranger-Things-Animationsserie kommen einige Änderungen. Dazu gehört auch der Cast, der sich aus neuen Sprecher:innen zusammensetzt.

Es ist gängige Praxis, dass man andere Stimmen in den Animationsserien zu Live-Action-Projekten hört. Die Originalstars sind häufig nicht verfügbar oder schlichtweg keine Synchronsprecher:innen. Daher werden andere Stars und Expert:innen auf diesem Gebiet für die Synchronarbeit gecastet.

In Deutschland haben wir oft Glück, dass wir die gleichen Stimmen hören, da die Synchronsprecher:innen bereits in ihrem Expertengebiet tätig sind. Dennoch müssen sowohl deutsche wie auch amerikanische Fans sich bei Stranger Things: Tales From '85 daran gewöhnen, neue Stimmen zu den Charakteren zu hören.

Eine dieser Stimmen gehört Brooklyn Norstedt und sie ist jetzt als Elfi zu hören. Damit übernimmt sie die Rolle, mit der Millie Bobby Brown berühmt geworden ist.

Sprecherin, Schauspielerin und jetzt Stranger Things-Star: Das ist Brooklyn Norstedt

Bisher ist Norstedt noch recht unbekannt. In der Miniserie WeCrashed war sie in der 2. Episode zu sehen. Die Biopic-Serie erzählte vom Startup-Unternehmen WeWork und der chaotischen Liebe von Adam (Jared Leto) und Rebekah Neumann (Anne Hathaway).

Abseits davon hat sie noch keine weiteren Einträge in ihrer Filmographie. Mit Tales from ‘85 hat sie nun also die Gelegenheit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Dies könnte der Start einer neuen Karriere sein, die wir hier erleben.

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Für das Publikum, das Inhalte auf Englisch sieht, ist ein Wechsel der Stimme in der Animation nichts Neues. Daher hat Norstedt in den USA gute Chancen darauf, angenommen zu werden.

In Deutschland ist ein Stimmwechsel dagegen meist nicht so gerne gehört. Schließlich lauschen wir doch öfter derselben Stimme, selbst bei einem Wechsel zwischen Live-Action und Animation. Allerdings haben sich die Sprecher:innen auch in der deutschen Version geändert und Elfie wird in Tales of ‘85 nicht mehr wie gewohnt von Carlotta Pahl gesprochen. In der deutschen Synchro wird sie hier von Emily Hinze vertont.

Stranger Things: Tales From '85 streamt seit dem 23. April 2026 bei Netflix.



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