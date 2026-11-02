Das ist doch kein Zufall: Lupin-Star Omar Sy spielt bald in der besten Meisterdieb-Filmreihe mit

Die Ocean's-Reihe mit George Clooney gehört zweifelsohne zu den ganz großen Kinoreihen der 2000er Jahre. Die Meisterdiebe bekommen in einem neuen Film Zuwachs und es ist niemand Geringers als Lupin-Star Omar Sy.

Es gibt Castings, die ergeben sofort Sinn. Bei Netflix steht Omar Sy gerade mit der 4. Staffel von Lupin wieder auf Platz 1 der Serien-Charts. Darin beklaut er als Assane Diop, nach Vorbild des Gentleman-Diebes Lupin, die Reichen und Unsympathischen. Bald wird er auch Teil einer legendären Raubzug-Kinoreihe sein, die 2001 mit Ocean's Eleven begann.

Lupin-Star Omar Sy ist Teil des Ocean's-Prequels, das 2027 ins Kino kommt

Der Lupin-Star wechselt zwar weder Genre noch Kontinent, aber zumindest das Jahrhundert. Denn das Ocean's-Prequel erzählt eine Vorgeschichte von Danny Ocean's Eltern. Danny wird in Ocean's Eleven, Ocean's Twelve und Ocean's Thirteen von George Clooney gespielt und ist der Drahtzieher hinter den genialen Raubzügen der Filme.

Der neue Ocean's-Film spielt in den 1960er Jahren vor der Kulisse des Grand Prix von Monaco. Dort versammeln sich natürlich die Reichen und Beklaubaren an einem überschaubaren Ort. Die Eltern von Danny Ocean werden von den beiden Hollywood-Superstars Margot Robbie (Barbie) und Bradley Cooper (A Star is Born), der auch Regie führt, gespielt. Als Bösewicht gibt sich Narcos-Star Wagner Moura die Ehre.

Weche Rolle Omar Sy übernimmt, ist noch unklar. Es könnte sein, dass wir ihn erneut als Gentleman-Gauner sehen. Vielleicht wird er unsere Sehgewohnheiten aber auch herausfordern und er steht diesmal auf der Seite der Ausgeraubten. Spätestens zum Kinostart am 24. Juni 2027 wissen wir es.

Darüber hinaus ist auch die späte Fortsetzung Ocean's 14 in Planung, für die es die vier Hollywood-Größen Clooney, Brad Pitt, Matt Damon und Julia Roberts geschafft haben, sich zeitgleich Zeit für den Dreh zu nehmen. Ob auch der vierte Teil das Zeug der ersten drei hat, bleibt abzuwarten. Regie führt nämlich nicht Steven Soderbergh, sondern Edward Berger (Im Westen nichts Neues).

Die Ocean's-Filme wurden aus einer einmaligen Mischung aus Soderberghs elegantem und zugleich humorvollen Stil, einem smarten Drehbuch und der einnehmen Chemie der Weltstars und deren Glamour zu einer Kultreihe. Der erste Film gilt noch immer als der Beste und wird auch bei der Moviepilot-Community mit einer sehr hohen 7,6 bedacht. Auch Teil 2 und 3 kommen auf sehenswerte 6,9 und 7,1. Manche Fans (wie ich) mochten auch das eher verschmähte Spin-off Ocean's 8

Was steht für Omar Sy 2027 noch an?



Omar Sy-Fans werden ihn nächstes Jahr gleich zweimal zu Gesicht bekommen. Neben dem Ocean's-Film spielt er 2027 auch die Hauptrolle in Netflix' Mercenary: An Extraction Series. Dabei handelt es sich um die Erweiterung des Extraction-Universums, das in den zwei bisherigen Filmen von Thor-Star Chris Hemsworth angeführt wurde. Neben der Serie dreht Hemsworth auch einen dritten Teil.

Ob es eine 5. Staffel von Lupin geben wird, hat Netflix indes noch nicht bestätigt. Sollte es dazu kommen, werden wir darauf aber etwas länger warten müssen, da Sys Terminkalender ordentlich voll ist.