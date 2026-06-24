Das ist doch nicht Tom Cruise!? Neuer Teaser zu seinem nächsten Film Digger bereitet Katastrophe vor

Der neue mysteriöse Film von The Revenant-Regisseur Alejandro González Iñárritu spielt im zweiten Teaser-Trailer mit dem Ruhm seines Stars Tom Cruise. Doch ist er es wirklich?

Der neue Film von Birdman-Regisseur Alejandro González Iñárritu heißt Digger und zeichnet sich derzeit mehr durch geheimnisvolle Andeutungen als durch eine greifbare Handlung aus. Im klaren Zentrum steht jedoch Hollywood-Star Tom Cruise, der nun auch den neuen Teaser-Trailer dominiert – wenn er es denn wirklich ist.

Abgedrehter neuer Trailer: Digger spielt mit dem Image von Tom Cruise

Iñárritus Digger soll eine selbsterklärte "Komödie katastrophalen Ausmaßes" werden. Der Titel ist zugleich der Name des mächtigsten Mannes der Welt: Digger Rockwell (Tom Cruise). Nachdem dieser ein Desaster entfesselt hat, will er sich allen als Retter der Menschheit beweisen ... bevor die Erde komplett untergeht.

Schaut hier den neuen Teaser-Trailer zu Digger mit Tom Cruise-Retrospektive

Digger - Tom Cruise Retrospective Trailer (English) HD

Nachdem der erste kryptische Teaser mit Schaufel vor einem halben Jahr Hauptdarsteller Tom Cruise nur im Profil als Silhouette zeigte, ist der zweite Video-Einblick freigiebiger mit Blicken auf den Star. Allerdings stammen diese aus allen vorigen Filmen, die der Mission: Impossible-Darsteller je gedreht hat: "Alles, was du bist. Alles, was du getan hast. Hat auf das hier hingearbeitet.", verspricht der Teaser nach einem 2,5-minütigen Rückblick auf Cruises Karriere, bevor er endlich neue Bilder von Digger präsentiert.

In diesen neuen Teaser-Einblicken ist Tom Cruise allerdings abermals nur von hinten oder unscharf zu sehen. Was verbirgt dieser Katastrophenfilm vor uns? Wer das Video gegen Ende anhält, wo die Titelfigur in rotem Anzug mit Cowboy-Hut zu sehen ist, könnte fast daran zweifeln, ob es wirklich Cruise und nicht ein Mann mit Tom Cruise-Maske ist, der hier zu sehen ist (Vanilla Sky lässt grüßen):



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Wann startet Digger mit Tom Cruise im Kino?

Um mehr zum geheimnisumwobenen Projekt Digger zu erfahren, müssen wir wohl noch bis zum ersten richtigen (und dann hoffentlich aussagekräftigen) Trailer warten. Dieser soll am 13. Juli erscheinen. Der Kinostart für die Katastrophen-Comedy steht auch schon fest: Am 1. Oktober 2026 soll er in die deutschen Kinos kommen.

Neben Tom Cruise sind auch noch Stars wie John Goodman (The Big Lebowski), Emma D'Arcy (House of the Dragon), Riz Ahmed (Sound of Metal), Jesse Plemons (Bugonia) und Sandra Hüller (Der Astronaut) im Cast von Digger vertreten.