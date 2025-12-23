Das ist eindeutig der beste Thriller bei Netflix – laut euren Bewertungen

Netflix hat einen der besten Thriller überhaupt im Abo. Es ist nicht verwunderlich, dass ihr ihn zum besten seiner Art bei dem Streaming-Giganten gewählt habt. Aber auch Platz 2 sollten alle gesehen haben.

Es gibt Thriller, die vergisst man nie wieder. Sie sind eine quälend spannende Tortur und selbst das Ende bringt keine Erlösung. So ergeht es vielen beim Schauen von Denis Villeneuves Prisoners, das als 154-minütiges Spannungsmeisterwerk gilt. Für euch ist der Film die klare Nummer 1, was Thriller bei Netflix betrifft. Für alle Fans des Genres lohnt sich aber auch ein Blick in die Top 10 – ihr findet sie weiter unten.

Das macht Prisoners zum besten Thriller bei Netflix

Prisoners stammt von Arrival- und Dune-Regisseur Denis Villeneuve, der bereits mehrmals bewiesen hat, wie aufreibend und fesselnd er seine Epen inszeniert. In Prisoners folgen wir einem verzweifelten Familienvater (Hugh Jackman), der seine entführte Tochter sucht. Er würde alles tun, um sie zu retten und genau damit kriegt uns der Thriller. Denn weder er noch der Ermittler (Jake Gyllenhaal) haben eine Spur. Aber es gibt dunkle Vermutungen.



Die Anspannung des Familienvaters wird irgendwann zu unserer Zerreißprobe, als die Minuten verstreichen und es immer unwahrscheinlicher wird, dass sein Kind lebend gefunden wird. Er greift zu drastischen Mitteln und wir fragen uns, ob wir dasselbe tun würden. Dieses moralische Dilemma, das Mitfühlen sowohl mit Opfer als auch mit Täter, der Wettlauf gegen die Zeit und die gnadenlose Bildsprache machen Prisoners zu einem unvergesslich intensiven Film.

12.797 Bewertungen hat Prisoners bei Moviepilot in den 12 Jahren seines Bestehens bisher gesammelt und schafft es auf eine unglaubliche 8,0-Durchschnittsbewertung. Die Anspannung des Familienvaters wird irgendwann zu unserer Zerreißprobe, als die Minuten verstreichen und der mögliche Tod seines Kindes uns selbst zur Verzweiflung treibt.

"Eine Perle des Thriller-Genres, zweieinhalb Stunden Spannung vom Feinsten", schreibt ein User bei Moviepilot. "Unglaublich spannend bis zum Schluss. Wie ein Schlag in die Magengrube", pflichtet ihm ein weiterer Fan bei.



Das sind die 10 besten Thriller bei Netflix (Stand: 23.12.2025)

Wohlgemerkt sprechen wir hier nur über die Filme und nicht über die Serien – denn da hat Netflix mit Adolescence und Mindhunter natürlich auch ein grandioses Angebot. Wer allerdings einen abendfüllenden Film sucht, der Spannung und Thrill bietet, ist mit dieser Liste gut bedient. Eure Bewertungen sprechen für sich. Wir nehmen es genau und haben die zweite Kommastelle für ein exaktes Ergebnis berücksichtigt.

Alle Filme dieser Liste lohnen sich und sollten von Thriller-Fans und Filmfans im Allgemeinen mindestens einmal geschaut werden. Vom Serienkiller-Schocker, der Gesellschaftssatire und dem Psychothriller bis zur Schiffsentführung und Verschwörungs-Action ist alles dabei.