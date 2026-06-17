Das ist jetzt die bestbewertete Filmreihe aller Zeiten – laut Rotten Tomatoes

Der Review-Aggregator Rotten Tomatoes zeigt, was Kritiker:innen und das Publikum von Filmen halten. In beiden Kategorien hat sich eine Filmreihe als bestbewertete überhaupt herauskristallisiert.

Wenn ihr mal raten müsstest, was die beliebteste Filmreihe aller Zeiten ist, woran würdet ihr dann als erstes denken? Indiana Jones? Der Herr der Ringe? Vielleicht sogar Avengers oder Star Wars? Pustekuchen! Zumindest laut der beliebten Review-Seite Rotten Tomatoes, bei der sich eine mittlerweile fünfteilige Reihe als eindeutiger Sieger erwiesen hat: An Toy Story kommt keiner vorbei.

Toy Story ist die beliebteste Filmreihe – laut Rotten Tomatoes-Bewertungen

Der ursprüngliche Toy Story-Streifen von Pixar war der erste komplett im Computer entstandene Film überhaupt. Seit dem Original von 1995 ist eine ganze Filmreihe daraus geworden, deren fünfter Teil gerade erste Kritiken bekommt. Bei Rotten Tomatoes, wo es das Tomatoemeter für die Bewertungen von Kritiker:innen und das Popcornmeter für die Bewertungen von Zuschauer:innen gibt, kommt das Top-Franchise folgendermaßen weg:

Das ergibt einen durchschnittlichen Kritiken-Score von 97,6 Prozent und einen durchschnittlichen Publikums-Score von (bisher) 90,8 Prozent. Nicht rein in die Gesamtbewertung, die Toy Story zur erfolgreichsten Filmreihe macht, zählt das Spin-off Lightyear von 2022, das nur auf 72 und 84 Prozent auf RT kommt.

Übrigens war Toy Story schon vor Toy Story 5 die beliebteste Filmreihe auf Rotten Tomatoes , die alles andere in den Schatten stellte. Dazu schrieb man auf der eigenen Website im Jahr 2020:

Pixar seinerseits ist in diesem Genre ein beständiger Spitzenreiter geblieben, hat links und rechts Auszeichnungen eingesammelt und ständig die Messlatte seines Handwerks verschoben. Aber die Toy Story-Reihe, die sowohl beim durchschnittlichen Tomatometer als auch beim durchschnittlichen Publikums-Score an erster Stelle liegt [...] bleibt der Höhepunkt des Studios und ist offiziell die beste Filmreihe aller Zeiten.

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Wann kommt Toy Story 5 hierzulande ins Kino?

Wenn ihr euch auch von der Qualität des neusten Films aus der beliebten Animationsreihe überzeugen wollt, müsst ihr euch nur noch bis nächsten Monat gedulden. Toy Story 5 hat am 23. Juli 2026 seinen regulären Deutschlandstart.