Das ist laut Wissenschaft der gruseligste Horror-Film des letzten Jahres

Das sogenannte Science of Scare-Projekt will mit wissenschaftlichen Methoden die gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten ermittelt haben. Dazu gehört auch ein Schocker von 2024.

Horror ist subjektiv. Die einen verstören die Dämonen eines kleinen Städtchens, andere finden Clowns gruselig. Die Verantwortlichen von Science of Scare wollen jetzt dank wissenschaftlichen Messwerten herausgefunden haben, welche die erschreckendsten Filme des ganzes Genres sind. Der schlimmste des letzten Jahres: Smile 2.

Horror-Schocker im Kino-Labor: Das sind die gruseligsten Horrorfilme laut Wissenschaft

Die Ergebnisse von Science of Scare werden jährlich veröffentlicht. Beim Versuch wird einem Testpublikum eine Auswahl von 250 Filmen aus verschiedenen Jahren gezeigt, die von den Betreiber:innen des Projekts als besonders gruselig eingestuft werden.

Schaut hier den Trailer zu Smile 2:

Smile 2: Siehst Du es auch? - Trailer (Deutsch) HD

Gemessen wurde dabei einerseits der Herzschlag der Probanden. Je höher er dabei im Durchschnitt ausfiel, desto gruseliger der Film. Da der Wert allerdings Filme mit häufigen Jump Scares einen Vorteil verschafft, gab es noch einen zweiten Indikator: die sogenannte Herzfrequenzvariabilität, die die Zeit zwischen zwei Herzschlägen misst.

Eine besonders niedrige Zahl deutet hier auf eine Stressreaktion hin, die auch Ausdruck eines längerfristigen Grusels sein kann – und nicht nur der kurze Impuls eines Jump Scares. Beide Zahlen zusammen ergeben den sogenannten Science of Scare Score. Demnach sieht die Top Ten der gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten folgendermaßen aus:

Damit ist Smile 2 der erschreckendste Horrorfilm des letzten Jahres. Die Geschichte um Pop-Star Skye Riley (Naomi Scott), die nach einem traumatischen Erlebnis plötzlich überall verstörende Gestalten sieht, übertraf unserer Meinung nach den Vorgänger schon in den ersten fünf Minuten.

