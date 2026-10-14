"Das ist schon Mobbing": Sommerhaus-Fans fordern nach heftiger Eskalation Konsequenzen von RTL

Nach 8 Folgen hat das RTL-Publikum die Nase voll. Wenn es nach ihnen geht, sollte Das Sommerhaus der Stars dringend Konsequenzen ziehen.

Das Sommerhaus der Stars steht seit 10 Jahren für schockierende Promi-Ausschreitungen vor laufender Kamera. Doch in der aktuellen Staffel scheint beim Publikum einfach kein Spaßfaktor mehr aufzukommen: Statt sich genüsslich an den Eskapaden der Stars zu ergötzen, sind viele Zuschauende kurz vor dem Finale extrem gefrustet. Was die Fans über die wohl schlechteste Sommerhaus-Staffel aller Zeiten zu sagen haben, erfahrt ihr hier.

Fans sind enttäuscht: Wirklich jeder Kandidat im Sommerhaus der Stars ist unsympathisch

Das Sommerhaus ist schon immer eine Realityshow, in der die teilnehmenden Stars alles dafür geben, für möglichst viel Ärger zu sorgen. Schließlich ist Sendezeit die wichtigste Währung in der Welt der Realitysternchen. Doch im Laufe der Jahre entwickelte sich in der Show eine unangenehme Dynamik: Statt durch ihre authentischen Persönlichkeiten zu überzeugen, wollen die Promis sich gegenseitig in ihrer Geschmacklosigkeit überbieten. Ab Sekunde 1 ist die Stimmung auf Krawall gebürstet; statt fairem Wettkampf bekommen wir fiese Mobbing-Attacken, hinterhältige Spielchen und alkoholgeschwängerte Streitgespräche zu sehen.

Auch die Fans sind sich einig: In diesem Jahr kann kein einziges Paar durch seinen Charakter überzeugen. Eine Nutzerin kommentiert auf Facebook: "Da ist echt niemand Sympathisches mehr drinnen. Allgemein war die Auswahl dieses Jahr echt schrecklich." Eine andere sieht es ähnlich: "Das Verhalten der Paare wird ja immer schlimmer." Besonders die Ereignisse in Folge 8 verschärfen noch einmal die Kritik der Fans. Nachdem Teilnehmer Ferry absichtlich die Wasservorräte seiner Konkurrentin ausgoss und sogar das Bett eines anderen aus dem Haus warf, ist sich eine Zuschauerin sicher: "Das ist schon Mobbing."

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Zuschauer fordern nach Eskalation Konsequenzen von RTL

Fans verstehen nicht, warum RTL derartige Eskalationen unkommentiert stehen lässt. Eine Nutzerin beschwert sich unter dem Post zu Folge 8: "Wie kann man Menschen wie Ferry eine Plattform geben und RTL greift nicht ein? Da fehlt es einfach nur an Anstand und den Respekt anderen Personen gegenüber."

Eine Nutzerin fragt gerade heraus: "Wieso werden die Mobber nicht rausgeschmissen?", woraufhin ein anderer Fan trocken antwortet: "Weil sonst niemand mehr in der Staffel wäre." Viele verstehen zwar, dass die Sendung auf Krawall ausgelegt sei, doch auch Das Sommerhaus der Stars müsse den Promis Grenzen aufzeigen: "Bei aller Quote, die RTL mit Randale haben möchte, darf die Regie diese Handlungen nicht ungestraft lassen."