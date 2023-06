"Das ist unglaublich": Meister-Regisseur verbietet Trailer & Bilder für seinen ersten Film seit 10 Jahren, der auch sein letzter sein wird

10 Jahre nach seinem letzten Animationsfilm kehrt der legendäre Regisseur Hayao Miyazaki mit einem neuen Werk für Studio Ghibli zurück. Vor dem Kinostart wird aber ein extrem geheimnisvoller Hype geschürt.

Mit Filmen wie Prinzessin Mononoke und Mein Nachbar Totoro wurde Hayao Miyazaki zu einem der beliebtesten Animations-Künstler überhaupt. Vor 10 Jahren erschien sein bisher letztes Werk Wie der Wind sich hebt, nach dem sich der Japaner in den Ruhestand verabschieden wollte. Schließlich gab es die Ankündigung, dass er für das legendäre Studio Ghibli doch noch einen finalen Film dreht.

Bisher gibt es nur ein schickes Poster zum kommenden Miyazaki-Projekt mit dem Titel How Do You Live?. Dabei soll es auch bleiben.

Geheimnisvoller Hype rund um Hayao Miyazakis letzten Film

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Studio Ghibli keinerlei Werbe-Material zum neuen Miyazaki vor dem japanischen Kinostart im Juli veröffentlichen. Zu How Do You Live? wird es also kein einziges Bild oder einen Trailer vorab zu sehen geben. Die Handlung soll von dem gleichnamigen japanischen Roman aus dem Jahr 1937 inspiriert sein. Darum geht es um die Coming-of-Age-Story eines Jungen nach dem Tod seines Vaters.

Trotzdem gibt es keine Infos, wie stark sich Miyazaki an der Handlung orientiert. Auch zum Cast bzw. Sprecher:innen ist nichts bekannt. Bis jetzt könnt ihr euch nur dieses schicke Poster mit einem Vogel anschauen:

Ghibli

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Bungei Shunji erklärte Studio Ghibli-Hauptproduzent sowie rechte Hand von Miyazaki Toshio Suzuki, dass Fans den Film komplett ohne Vorwissen im Kino zum ersten Mal erleben sollen:

Es gibt einen amerikanischen Film – ach, ich hätte den Titel fast laut gesagt! – er erscheint diesen Sommer ungefähr zur gleichen Zeit [wie How Do You Live?]. Sie haben drei Trailer dafür gemacht und sie einzeln veröffentlicht.

Wenn du dir alle drei ansiehst, weißt du alles, was in diesem Film passieren wird. Wie denken Kinogänger darüber? Es muss Leute geben, die nach dem Anschauen aller Trailer den Film nicht wirklich sehen wollen. Also wollte ich das Gegenteil davon tun.

In dem Gespräch sagt Suzuki auch, dass Miyazakis Lob für das erste Poster zu seinem kommenden Film dafür gesorgt hat, sich diese ungewöhnliche Marketing-Strategie zu überlegen:

Seit Nausicaä aus dem Tal der Winde (1984) bin ich an unseren Filmen beteiligt, aber Hayao Miyazaki hat mich zum ersten Mal wirklich gelobt. 'Suzuki-san, das ist unglaublich. Das ist das beste Poster, das du je gemacht hast', sagte er.

Ich hatte das Gefühl, dass das ein Hinweis war, also beschloss ich: 'Lass uns nur dieses eine Poster für die Vermarktung verwenden.' Also überhaupt keine Trailer oder TV-Werbespots … Auch keine Zeitungsanzeigen. Tief im Inneren glaube ich, dass es das ist, was sich Kinogänger wünschen.

Wann startet Hayao Miyazakis neuer Film im Kino?

In Japan läuft How Do You Live? ab dem 14. Juli 2023 im Kino. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt.

