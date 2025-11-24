"Das ist Wahnsinn": Josefine Preuß & Rick Kavanian über die Synchronarbeit an Zoomania 2, ihre liebsten Disney-Filme und Hoffnungen für Teil 3

In Zoomania 2 kehren die tierischen Disney-Held:innen nach 9 Jahren ins Kino zurück. Zum Start hat Moviepilot die Synchronstimmen Josefine Preuß und Rick Kavanian zum Interview getroffen.

Neun Jahre, nachdem Zoomania in den weltweiten Kinos zum großen Hit wurde, wird die Geschichte um das ungleiche Duo aus Hase Judy Hopps und Fuchs Nick Wilde auf der großen Leinwand weitererzählt. In Zoomania 2 kehrt Josefine Preuß (Türkisch für Anfänger) als deutsche Synchronstimme von Judy zurück, während mit Rick Kavanian ein namhafter Neuzugang im Cast begrüßt werden durfte: Der Das Kanu des Manitu-Star leiht dem unverstandenen Gary De'Snake seine Stimme, der die Stadt Zoomania in der Fortsetzung gehörig aufmischt.

Zum Kinostart von Zoomania 2 haben Josefine Preuß und Rick Kavanian der Moviepilot-Redaktion in Berlin einen Besuch abgestattet. Im Interview sprechen die beiden über ihre liebsten Disney-Filme, wie sich die Synchronarbeit von der als Schauspieler:innen vor der Kamera unterscheidet und welche Hoffnungen sie für Teil 3 der tierischen Animationsreihe haben.

Josefine Preuß und Rick Kavanian im Moviepilot-Interview zu Zoomania 2

Moviepilot: Welcher ist euer liebster Disney-Film – außer natürlich Zoomania 2?

Josefine Preuß: Ich bin mit den Klassikern groß geworden, also König der Löwen oder Arielle. Das ist meine Kindheit und das, was mich geprägt hat. Auch gerade diese Filme, wo man immer schon Tiere vermenschlicht hat. Das ist so ein Klassiker bei Disney und das zieht sich jetzt auch bei Zoomania wieder mit durch. Ich finde das super.

Rick Kavanian: Also mein erster Kinofilm war tatsächlich Bernard und Bianca, da bin ich mit meiner Mama reingegangen. Dann kam Das Dschungelbuch und dann, ich glaube, in den frühen 90ern, war es Aladdin. Ich habe Aladdin deswegen so geliebt, weil ich damals nicht wusste, dass der fantastische und unerreichbare Robin Williams, nicht nur den Dschinni, sondern sieben oder acht andere Stimmen gesprochen hat. Als ich das zum ersten Mal im Original auf Englisch gesehen habe, war ich so verwirrt, weil ich mir gedacht habe: ‘Wie kann ein Mensch so viele verschiedene Stimmen haben?’

Und das war für mich Anfang der 90er eine Art Motivation oder Auslöser: Es entstand dieser Wunsch, und diese Freude daran, Stimmen nachzumachen oder Figuren zu spielen.

Josefine Preuß: Ich habe nur eine doofe Geschichte: Meine allererste VHS von König der Löwen war so eine auf dem Polenmarkt gekaufte Raubkopie. Wo dann Leute noch so eine Videokamera in den Kinosaal gestellt haben und die Leinwand abfilmen. Das war mein erster Disney-Film [lacht].

Dann macht es ja total Sinn, dass ihr jetzt beide selbst Rollen in einem Disney-Film synchronisiert. Josefine, du hast vor fast zehn Jahren im ersten Zoomania schon die Rolle der Judy gesprochen. Wie war das jetzt, nach all der Zeit noch mal zurückzukehren?

Josefine Preuß: So toll, ich habe so darauf gewartet. Man hörte schon früh, ein zweiter Teil ist geplant, aber auch der erste hat lange in der Herstellung gebraucht, weil alles so detailverliebt ist. Es musste ja eine komplett neue Welt erschaffen werden. Aber ich habe mich so gefreut und seit Anfang des Jahres gewartet: ‘Wann darf ich ins Studio?’

Ich habe mich auch darüber gefreut, wie es mit den beiden weitergeht und finde das ganz toll, dass wir nicht diese neun Jahre dazwischen erzählen, sondern dass wir in der Geschichte nahtlos eine Woche später ansetzen. Das ist auch für uns jetzt so, als wäre neun Jahre gar nichts passiert. Auch die Arbeit im Synchronstudio war wie damals. Es war super, es war der gleiche Sychronregisseur, Manuel Straube. Es war das gleiche Team. Es war wie nach Hause kommen, weitermachen.

Nur, dass ein paar neue Stimmen dabei sind.

Josefine Preuß: Voll. Aber das braucht man ja immer. Rick als Gary De’Snake ist ja auch eigentlich der Grund, weshalb wir die Gründung von Zoomania erklären, mit der großen Lüge zwischen den Lynxleys und den Snakes. Das finde ich ganz toll, dass man jetzt im zweiten Teil den Anfang von Zoomania erzählt.

Rick, wie war das für dich, neu dazuzukommen?

Rick Kavanian: Man hat ja zuerst eine Stimme im Original, die in diesem Fall vom wunderbaren Ke Huy Quan gesprochen wird. Er hat damals schon als Kind bei Indiana Jones mitgespielt und zuletzt für Everything Everywhere All at Once den Oscar gewonnen. Das ist mir sehr wichtig, zu erwähnen, weil er das unglaublich toll macht im Original.

Dann wurde ich zu einer Stimmprobe bzw. zum Casting eingeladen. Als ich dahin kam, waren viele Dinge noch nicht animiert. Das heißt, du siehst was und weißt eigentlich gar nicht genau, worum es geht. Und ich hörte diese Stimme und dachte: ‘Oh Gott, wie soll ich denn das machen?’ Ich war in dem Moment wirklich ein bisschen aufgeregt, aber auch echt gefordert, weil man natürlich etwas Gutes liefern will. Aber es hat geklappt und ich durfte zu Gary De’Snake werden. Das war für mich ein Geschenk.

Josefine Preuß: Es ist voll das Geschenk. Weil das ist ja auch die Botschaft bei Disney, dass [Gary] nicht das schlangenartige Reptil, das Böse ist. Sondern es wird ganz anders über die Reptilien gesprochen und erzählt. Es ist schon eine gute Botschaft, dass man auch die kleinen ekligen Tiere nicht vergisst in einer ganz schönen Welt.

Rick Kavanian: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in dem Disney-Universum ist Gary De’Snake die erste, ich sage mal vorsichtig, nicht böse Schlange. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so ist. Aber so oder so: Ich bin ein bisschen stolz auf Gary.

Es war ja auch schon die Message vom ersten Teil, keine Vorurteile gegen Raubtiere zu haben. Und jetzt sind die Reptilien dran.

Josefine Preuß: Genau. Jeder hat seinen Platz in der Welt verdient. Keiner ist ohne Grund da. Das ist was für alle großen und kleinen Kinder. Generell in jedem Disney-Film steckt so eine schöne Botschaft drin, ohne mit dem Zeigefinger darauf zu pochen. Sondern wenn man sich einfach auf diese Welt, auf diese Charaktere einlässt, wenn der Gedanke dahinter rauskommt, dass keiner ohne Grund hier ist und jeder seinen Platz hier verdient hat, ist das ganz toll.

Orientiert man sich bei der Synchronarbeit stark an den englischen Originalschauspieler:innen, sodass es stimmlich genau passen muss, oder hat man da auch Freiheiten, eigenes in die Rolle einzubringen?

Rick Kavanian: Ich weiß nicht, wie du es erlebst, Josefine, aber bei mir war das immer so, dass gerade bei den amerikanischen Studios schon der Wunsch da war, so ähnlich oder so nah wie möglich ans Original ranzukommen. Das geht manchmal besser, manchmal weniger gut. Aber die Kollegen und Kolleginnen in Amerika erwarten ja auch nicht, dass man hundertprozentig so klingt.

Ich bin jemand, der sich gerne inspirieren lässt, aber ich versuche, etwas Eigenes zu machen. Das ist gar nicht so leicht, denn oft sind die Vorlagen so stark, dass du denkst: ‘Boah, wie komme ich da ran?’ Aber ich gebe mein Bestes [lacht].

Josefine Preuß: Sprichst du mir meine Mailbox?

Rick Kavanian: Na klar.

Josefine Preuß: Bei mir war es ähnlich. Der Wunsch ist immer da, relativ nah am Original zu sein, sei es von der Stimmfärbung, manchmal auch von den einzelnen Betonungen. Gerade bei Judy, die hat schon ein paar sehr trockene Phrasen. Was mich immer wieder fasziniert, ist, wie man Übersetzungen teilweise reinkriegt. Weil, wie Rick erzählt hat, hat man manchmal nicht den kompletten Film oder sieht, es ist noch ein Wasserzeichen drauf. Man sieht immer nur wirklich einen eng getakteten Time Code und jeder Atmer, jeder Räusper, jede Bewegung muss draufpassen.

Bei Judy habe ich gemerkt, dass die deutsche Sprache uns manchmal im Weg steht, weil amerikanisch ist sehr knapp. Wenn es dann eine Aufforderung gibt wie: ‘Stop in the name of the law!’ Und auf Deutsch ist es: ‘Stopp im Namen des Gesetzes!’ Und das muss man alles irgendwie unterkriegen. Aber da machen die Schnittjungs im Synchronstudio eine tolle Arbeit. Da wird teilweise wirklich jeder Take einzeln genommen, damit es passt, oder man muss teilweise andere Übersetzungen finden, weil es von der Länge nicht passt. Es gibt so eine süße Szene im Original: ‘Never pull a bunny's ear, never pull a bunny's ear.’ Und das kriegen wir aber gar nicht hin mit: ‘Niemals einen Hasen am Ohr ziehen, niemals einen Hasen am Ohr ziehen.’ Und dann haben wir tausend Dinger ausprobiert: ‘Nicht am Ohr ziehen, nicht am Ohr ziehen, nicht am Ohr ziehen.’

Was passt und was kommt ans Original ran? Das ist manchmal richtige Arbeit und gerade auch körperlich. Wenn Judy springen muss, hüpfen muss, verfolgt, flüchtet, fällt, stürzt. Ich bin nach so einem Synchrontag richtig fertig, weil man macht alles Körperliche mit. Es klingt immer so schön: ‘Ja, wie synchronisieren. Man steht da, es ist die Stimme.’ Nein, Leute. Wenn die Frau da überkopf hin- und herschwenkt, mache ich das Gleiche im Studio auch. Man hört alles. Aber es ist super Arbeit. Ich liebe das.

Rick Kavanian: Ja, ich auch.

Was würdet ihr sagen, wie unterscheidet sich die Synchronarbeit ansonsten vom Schauspielen an sich?

Josefine Preuß: Es ist egal, wie man aussieht.

Rick Kavanian: Das finde ich auch einen totalen Vorteil. Und es ist immer warm. Man friert nicht. Und es gibt geregelte Mahlzeiten [lacht].

Josefine Preuß: [lacht] Nicht so wie beim Filmdreh.

Rick Kavanian: Aber von der Energie her ist es ähnlich. Erst geht es mit dem ersten Take los und nach etwa zehn Takes weiß ich, ‘Okay, jetzt sind wir in der Spur’. Das ist so eine ultra konzentrierte Arbeit. Beim Drehen drehst du vielleicht eine Szene und dann wird umgebaut. Da hat man immer mal wieder Zeit, einen Moment loszulassen. Und hier ist es so, bis zum Mittag, 'Bamm’, und dann isst du kurz was und dann wieder ‘Bamm, Bamm, Bamm, Bamm’. Das ist sehr, sehr konzentriert, finde ich.

Josefine Preuß: Ich bin davor immer aufgeregt und gucke, dass ich bloß nicht die Stimme reize, bloß nicht zu laut sprechen, bloß nicht schreien, bloß nicht heiser am Tag ankommen. Bloß nichts anziehen, was klimpert, klappert. So Gedanken habe ich davor: ‘Hauptsache nicht reden, Hauptsache die Stimme bleibt.’ Weil die muss auf dem Punkt sein, und zwar zwei, drei Tage am Stück.

Rick Kavanian: Ja, total. Ich bin dann auch so paranoid. Mein Umfeld kennt es mittlerweile. Ich frage auch immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin: ‘Seid ihr alle gesund?’ Dann wissen alle schon, ‘Ah, musst du wieder was synchronisieren?’ ‘Und ja, das will ich!’ Es gibt nichts Schlimmeres, das hast du bestimmt auch schonmal erlebt; als mit so einer leicht angeschlagenen Stimme zu synchronisieren. Das ist die Hölle.

Josefine Preuß: Da braucht man gar nicht antreten.

Rick Kavanian: Du hörst es, du bist platt nach der Hälfte. Das ist Wahnsinn.

Josefine Preuß: Und danach merkt man auch, zumindest ich als Frau: Mein Wortanteil ist dann durch am Tag. Wirklich, nicht mehr reden. Bitte nicht reden, keine Frage mehr stellen. Nein, das geht nicht mehr.

Rick Kavanian: Nur noch schriftlich.

Josefine Preuß: Vielleicht in drei Tagen wieder [lacht]. Aber es macht so viel Spaß.

Ist man dann eigentlich immer alleine im Studio oder standet ihr auch mal zusammen vor dem Mikro?

Josefine Preuß: Leider nicht.

Rick Kavanian: Ich hatte ja das Vergnügen bei Madagascar das Zebra Marty zu sprechen und Bastian Pastewka war die Giraffe. Damals durften wir noch zusammen vor dem Mikrofon stehen. Aber nicht lange, weil wir irgendwann so einen Spaß miteinander hatten, dass sie irgendwann gesagt haben: ‘So Leute, wir sollten jetzt eigentlich bei 12 Uhr sein. Es ist mittlerweile 14 Uhr.’ Und dann hat man uns getrennt.

Josefine Preuß: Ach, ihr wart diejenigen! [lacht]

Rick Kavanian: Genau, der Auslöser [lacht]. Aber es ist wirklich schade, dass man das nicht zusammen aufnehmen kann.

Josefine Preuß: Es wäre lebendiger. Aber du hast ja vor mir aufgenommen. Ich hatte tatsächlich deine Stimme schon auf dem Ohr.

Rick Kavanian: Ach wirklich?

Josefine Preuß: Das hilft super, gerade bei Anschlüssen, Dialogen und so.

Wenn man das nicht hat, dann spricht es quasi die Regie ein?

Josefine Preuß: Ja, oder du hast den O-Ton. Du hast immer davor noch den Originalton.

Rick Kavanian: Aber es hilft natürlich auch, wenn man so einen tollen Regisseur wie Manuel hat, der spricht das wirklich anders.

Josefine Preuß: Der macht dir in einer Person 20 Stimmen.

Rick Kavanian: Und dann singt er auch noch, die Ratte.

Josefine Preuß: Ganz, ganz toll.

Habt ihr eine Lieblingsszene im Film oder etwas, das ihr besonders gerne gesprochen habt?

Josefine Preuß: ‘Hey Bob’.

Rick Kavanian: ‘Hey Bob’ ist super. Wobei, weißt du, was ich auch toll finde? Da muss ich immer sehr lachen, diese Szene, in der die Mafia-Familie auftaucht. Diese großen Klamotten, dieses unartige Kind.

Josefine Preuß: Ja, total. Ich liebe aber auch so viele Kleinigkeiten, die ich auch im ersten Teil schon geliebt habe. Man muss den öfter sehen, um alles aufzunehmen, was im Hintergrund passiert. Es gibt eine Situation, da ist Nick Wilde zu Hause und will sich gerade so einen Streamingdienst anmachen und einen Film gucken und du siehst eine Liste an Filmen. Bitte macht Stopp und lest euch diese Filmtitel durch. Das sind natürlich auch Disney-Filme, aber umgeändert. Es ist so detailliert. Es ist alles. Die gesamte Welt und die Charaktere, die neu dazukommen. Ich finde Nibbles ganz toll als Podcasterin. Und die beiden Ziegen [lacht].

Rick Kavanian: Ich mochte auch den Otter aus dem ersten Teil sehr gerne.

Josefine Preuß: Genau, um den ging es letztes Mal. Jetzt bist du dran.

Rick Kavanian: Genau! Jetzt ist Gary De’Snake dran.

Josefine Preuß: Und im dritten Teil, vermute ich ja ... Ganz am Ende von Zoomania 2, in der allerletzten animierten Sequenz landet eine weiße Feder. Sagt nichts, hat nichts mit dem Film zu tun. Aber in meiner Logik treffen wir uns hier alle neun Jahre später und reden über Federvieh. Wir haben erst die Raubtiere, jetzt die Reptilien und der dritte Teil wird irgendwas mit Vögeln. Ganz sicher.

Wärt ihr im dritten Teil auch gerne wieder mit dabei?

Josefine Preuß: Auf jeden Fall. Ich warte! Ab heute warte ich auf den Anruf [lacht].

Rick Kavanian: [lacht] Wir bleiben hier sitzen, bis der Anruf kommt.

--

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet.

Zoomania 2 läuft seit dem 26. November 2025 in den deutschen Kinos.