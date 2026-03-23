Das Kanu des Manitu kommt Ostersonntag erstmals in eine Streaming-Flat – 6 Millionen sahen es im Kino

Nach dem überaus erfolgreichen Kinolauf von Das Kanu des Manitu und dem Heimkino-Realease kommt die Comedy-Fortsetzung von und mit Bully jetzt auch in eine Streaming-Flatrate.

Das Kanu des Manitu war mit über 6 Millionen Besucher:innen der mit Abstand erfolgreichste in Deutschland laufende Kinofilm 2025. Längst kann man die Fortsetzung von Der Schuh des Manitu auch als physische Heimkino-Version kaufen oder ihn als Leih- und Kauftitel bei Amazon und Co. streamen. Nur die Veröffentlichung im Rahmen einer Streaming-Flatrate fehlte noch – und wird nun zu Ostern nachgeholt.

Das Kanu des Manitu ab Ostern 2026 bei RTL+ im Abo streambar

Wie DWDL meldet, kommt Das Kanu des Manitu am Ostersonntag, den 5. April um 12 Uhr mittags zu RTL+. Dort kann die deutsche Komödie dann von Abonnent:innen nach Belieben hoch und runter gestreamt werden. Regisseur und Hauptdarsteller Michael "Bully" Herbig sagte dazu: "Damit erreicht meine Karriere als Osterhase seinen absoluten Höhepunkt. Endlich kann ich den Leuten auch mal was Vernünftiges ins Nest legen!"

Ranger (Christian Tramitz), Dimitri (Rick Kavanian) und Abahachi (Herbig) stürzen sich erneut ins Winnetou-würdige Abenteuer – diesmal, um das sagenumwobene Kanu des Manitu zu stehlen. Dabei bekommen sie es mit der Bandenanführerin Lucy Jane (Jessica Schwarz) und sogar noch einmal Santa Maria (Sky du Mont), dem Schurken aus dem ersten Film, zu tun.

Mit seinem gigantischen Einspielergebnis ist Das Kanu des Manitu übrigens nicht nur der hiesige Top-Film des letzten Jahres, sondern auch einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Nur der Vorgängerfilm, Bullys Sci-Fi-Parodie (T)raumschiff Surprise - Periode 1, Honig im Kopf und die Fack ju Göhte-Reihe sind noch erfolgreicher gewesen.

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Bully ist bald schon wieder in LOL auf Amazon zu sehen

Mit einem dritten Teil der Westernreihe von und mit Bully Herbig ist allzu bald nicht zu rechnen. Wer den Comedian trotzdem zurück auf dem Bildschirm haben will, muss sich nur noch bis zum 14. Mai dieses Jahres gedulden. Dann kommt die 7. Staffel der Show LOL: Last One Laughing zu Amazon Prime Video und verführt Promis erneut zum verbotenen Lacher. Der Cast an Kandidat:innen steht mittlerweile auch schon fest und setzt sich aus allerlei bekannten Gesichtern zusammen.

Eine neue Folge von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli läuft bereits am kommenden Samstag, den 28. März um 20:15 Uhr auf RTL. Dann fordert wieder jemand den Manitu-Star und seinen Kollegen Stefan Raab heraus.