Das klingt nach dem neuen Squid Game: Morgen startet eine Netflix-Miniserie, die extrem heftige Spannung verspricht

Wer Überlebenskämpfe à la Squid Game im Serienprogramm vermisst, bekommt von Netflix sehr bald brutalen Nachschub. Wir verraten euch mehr Infos zu Dead-End Job.

Mit über 265 Millionen Views ist die 1. Staffel des kontroversen Hits Squid Game noch immer die meistgestreamte Netflix-Serie aller Zeiten. Über drei Seasons breitete der Mix aus gesellschaftskritischem Drama und Thriller sein Spiel aus, das Teilnehmende in grausamen Wettbewerben antreten lässt.

Wer diese Art von Serien-"Unterhaltung" vermisst, sollte sich die morgen startende Netflix-Miniserie Dead-End Job vormerken. Sie lockt mit einer sehr ähnlichen Story wie der südkoreanische Klassenprimus.

Sehr bald bei Netflix: Darum geht es im Squid Game-Ersatz Dead-End Job

In der neuen Serie werden der Hauptfigur Hyuk-jun (Jae-Wook Lee) extrem lukrative Nebenjobs versprochen, die ihm fast das 50-Fache des üblichen Mindestlohns einbringen sollen. Da er mittlerweile hohe Schulden angehäuft hat, nimmt Hyuk-jun das Angebot an. Erst dann realisiert er, dass ihn an jedem neuen Arbeitsplatz eine andere höllische Herausforderung erwartet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dead-End Job mit englischen Untertiteln schauen:

Dead-End Job - S01 Trailer (English Subs) HD

Mit brutalen Challenges, bei denen es ein weiteres Mal um Leben und Tod geht, verspricht Dead-End Job ähnlich fiese Kost wie Squid Game. Die Miniserie besteht aus insgesamt acht Folgen, die alle ab dem 30. Oktober 2026 bei Netflix streamen. Weiterhin könnt ihr bei dem Streamer natürlich auch alle drei Staffeln von Squid Game im Abo schauen.

Und wenn ihr wissen wollt, welche Serien-Highlights im kommenden Monat streamen, hört hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.