Das könnte eine der besten Miniserien des Jahres werden: Dune 2-Star entfesselt im ersten Trailer eine atemlose Jagd durch die USA

Apple hat soeben einen Trailer zu einer kommenden Miniserie veröffentlicht, die packende Action und eine Hetzjagd durch die USA verspricht. Die Hauptrolle in dem hochkarätigen Cast übernimmt ein Star aus Dune 2.

Apples hauseigener Streaming-Anbieter Apple TV ist immer wieder für eine Überraschung gut. Wöchentlich landen auf der Plattform neue Inhalte von renommierten Filmschaffenden mit hochkarätiger Besetzung. Allein diese Woche startet die von Steven Spielberg und Martin Scorsese produzierte Neuinterpretation von Kap der Angst mit Javier Bardem in der Hauptrolle, die für uns jetzt schon eine der Serien des Jahres ist.

Ein weiterer Anwärter auf diesen Titel könnte die Serie Lucky sein, zu der es jetzt einen ersten Trailer gibt.

Erster Lucky-Trailer zeigt viele Stars und fesselnde Action

Im Mittelpunkt der Serie wird die junge Trickbetrügerin Lucky stehen, die von ihrem Vater sorgfältig in die Welt der Kriminalität eingeführt wurde. Nachdem jedoch ein millionenschwerer Raub schiefgeht und ihr Partner spurlos verschwindet, bekommt sie es mit dessen Mutter, einem gefürchteten Gangsterboss, zu tun. Obendrauf sitzt ihr nun auch noch das FBI im Nacken und eine Hetzjagd durch die USA beginnt.

Seht hier den ersten Trailer zu Lucky:

Lucky - S01 Trailer (English) HD

Anya Taylor-Joy, die später im Jahr auch noch in Dune: Part Three in der Rolle Alia Artreides zurückkehren wird, übernimmt die titelgebende Hauptrolle in der Serie. An ihrer Seite sind unter anderem Drew Starkey, Timothy Olyphant und Annette Bening zu sehen. Der Showrunner ist Jonathan Tropper, der bei Apple TV auch zuletzt für Your Friends and Neighbors verantwortlich war.



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Wann startet Lucky bei Apple TV?

Allzu lange müssen die Abonnent:innen von Apple TV auch gar nicht mehr auf ihre neue Miniserie warten, da bereits im nächsten Monat, am 15. Juli 2026, die ersten beiden Folgen auf der Plattform aufschlagen werden. Von da an werden die weiteren fünf Folgen wöchentlich bis zum 19. August ausgestrahlt.

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