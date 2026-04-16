Das könnte einer der unterhaltsamsten Actionfilme des Jahres werden: Trailer zum Martial-Arts-Kracher mit Netflix-Star

Das Street Fighter-Franchise meldet sich mit einem neuen Film auf der großen Leinwand zurück, der jede Menge Action verspricht. Angeführt wird das Reboot von Netflix-Star Noah Centineo.

Videospielverfilmungen sind gefragter denn je in Hollywood – nicht nur in Serienform, sondern auch in Spielfilmlänge. Während sich Super Mario Galaxy auf dem besten Weg befindet, zum (bisher) erfolgreichsten Film des Jahres zu werden, kündigt sich der nächste Kracher bereits an, der auf einer Gaming-Marke basiert: Street Fighter.

Bereits 1994 hat sich Action-Star Jean-Claude Van Damme in das beliebte Prügel-Universum gewagt. Für das Reboot aus dem Hause Paramount übernimmt der aus zahlreichen Netflix-Projekten bekannte Noah Centineo (To All the Boys I Loved Befire, The Recruit) die Führung und tritt muskelbepackt in den Ring.

Neuer Trailer zum Street Fighter-Reboot mit Noah Centino

Nachdem Ende letzten Jahres die ersten bewegten Bilder aus Street Fighter veröffentlicht wurden, gibt es jetzt einen langen Trailer, der uns auf das gut gelaunte Action-Spektakel einstimmt – und mit reichlich Nostalgie für die 1990er und frühen 2000er Jahre um sich wirft. Street Fighter erwacht sogar in MTV-Ästhetik zu neuem Leben.

Hier könnt ihr den neuen Street Fighter-Trailer schauen:

Street Fighter - Trailer (English) HD

Centino übernimmt in Street Fighter die Rolle von Ken Masters, mit dem Fans der Vorlage längst vertraut sein dürften. Bereits 1987 tauchte die Figur in den Videospielen auf. Sie ist bei Weitem jedoch nicht der einzige vertraute Name. Neben Masters bekommen wir im neuen Film folgende Street Fighter-Legenden zu Gesicht:

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Wann startet der neue Street Fighter-Film im Kino?

Hinter der Action steht Regisseur Kitao Sakurai , der sich vor allem im Comedy-Bereich einen Namen gemacht hat. Beteiligt war er etwa an der Eric André Show sowie der nicht allzu weit davon entfernten Komödie Bad Trip . Dank Twisted Metal kennt er sich auch mit Videospielverfilmungen aus. Street Fighter markiert sein bisher größtes Projekt.

Obwohl Street Fighter wie der perfekte Sommer-Blockbuster aussieht, müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden, ehe das Gekloppe auf der Leinwand beginnt. Erst ab dem 15. Oktober 2026 fliegen die Fetzen im Kino – dafür dann aber (hoffentlich) richtig. Der überdrehte Trailer macht zumindest Lust auf mehr.