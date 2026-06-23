Das Leben der vielleicht größten deutschen Schauspielerin wird verfilmt: Sie hat Hollywood im Sturm erobert und 56 Filme gedreht

In über 100 Jahren Filmgeschichte haben wenige Stars den Status von Marlene Dietrich erreicht. Nun wird das Leben der deutschen Schauspiellegende für die Leinwand verfilmt.

Wer einmal die Deutsche Kinemathek in Berlin besucht hat, wird dort nicht nur sehr viel über den Expressionismus und zeitlose Meisterwerke wie Metropolis, Dr. Caligari und Nosferatu gelernt haben. Ein ganzer Raum im Museum für Film und Fernsehen widmet sich dem Schaffen von nur einer Schauspielerin: Marlene Dietrich.

56 Filme hat sie im Lauf ihrer Karriere gedreht – und das nicht nur in Deutschland. Dietrich war einer der wenigen hiesigen Stars, der auf internationaler Ebene große Bekanntheit erlangte und in zahlreichen Hollywood-Produktionen zu sehen war. Nun fungiert diese außergewöhnliche Karriere als Grundlage eines neuen Kinofilms.

Agnieszka Holland verfilmt das Leben von Marlene Dietrich

Niemand Geringeres als Agnieszka Holland bringt Dietrichs Werdegang auf die Leinwand. Die gefeierte polnische Regisseurin ist für Hitlerjunge Salomon und Green Border bekannt und hat sich mehrfach historischen Persönlichkeiten gewidmet. Zuletzt beschäftigte sie sich etwa im Zuge von Franz K. mit dem Schriftsteller Franz Kafka.

Berlinweh, so der Titel von Hollands neuem Film, soll kein gewöhnliches Biopic werden. Das Drehbuch von Ingo Rasper greift sich vier Stationen aus Dietrichs Leben heraus, um "eine der schillerndsten und widersprüchlichsten Ikonen des 20. Jahrhunderts" zu porträtieren, wie es in der Pressemitteilung zur Filmankündigung heißt.

1937 tauchen wir in die Straßen von Paris ein. 1945 geht es nach Bergen-Belsen. 1960 folgt ein Abstecher in Tel Aviv. Und 1983 kommen wir wieder in Paris an. Dadurch soll Dietrich vor verschiedenen kulturellen und politischen Hintergründen porträtiert werden, während der Film stets auch ihre Beziehung nach Deutschland verhandelt.

Holland erklärt dazu laut Meldung:

Jedes Mal sage ich mir, dass ich keine Filme mehr über reale, berühmte Persönlichkeiten machen werde … und dann tritt wieder jemand aus der Vergangenheit hervor, der mir die wichtigsten, dringendsten Fragen stellt – in dessen Entscheidungen ich meine eigenen wiedererkenne, ebenso wie meine Ängste.

Bei Dietrich beeindruckte sie vor allem die Vielseitigkeit:

Marlene Dietrich war ein Geflecht aus Widersprüchen: ein Glamour-Star und zugleich eine herausragende Schauspielerin, Sängerin und Soldatin; eine Egozentrikerin und zugleich eine loyale, großherzige Freundin und Liebende; eine Kämpferin für Menschenrechte, voller Ängste und Unsicherheiten; eine Deutsche, die in den Augen vieler ihrer Landsleute zur Verräterin wurde.

Auch erklärt sie das besondere Konzept des Films:

Wir erzählen ihr Leben nicht als durchgehende, lineare Erzählung. Stattdessen suchen wir nach jenen wenigen Schlüsselmomenten, in denen sich das Wesentliche und Universelle – das, was heute am stärksten in ihrem Schicksal nachhallt – verdichtet. Das Schicksal einer Frau, einer Künstlerin, einer Bürgerin, eines Menschen.

Marlene Dietrich-Biopic: Wann startet Berlinweh im Kino?

Bei Berlinweh handelt es sich um eine internationale Koproduktion, an der auch die deutsche Filmproduktionsgesellschaft X Filme Creative Pool beteiligt ist. Bislang wurde allerdings noch kein Kinostart angekündigt. Vorerst muss der Marlene Dietrich-Film gedreht werden, bevor konkrete Fragen zum Vertrieb geklärt werden.

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Jetzt könnt ihr euch zur Vorbereitung ein bisschen in Dietrichs Werk umschauen. Der blaue Engel von 1930 gilt als ihr großer Durchbruchsfilm. Aus demselben Jahr stammt auch ihr Hollywood-Debüt: der Liebesfilm Marokko. Weitere Klassiker sind Zeugin der Anklage (1957), Im Zeichen des Bösen (1958) und Das Urteil von Nürnberg (1961). Schaut außerdem auch mal bei der Western-Komödie Destry reitet wieder (1939) vorbei.

