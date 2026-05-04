Das Leben von Hollywood-Legende Audrey Hepburn wird verfilmt – erstes Bild enthüllt, so sieht die Schauspielerin aus

Das neue Biopic Dinner with Audrey handelt von einer ganz besonderen Freundschaft und erzählt, wie Hollywood-Legende Audrey Hepburn zur Stilikone wurde. Nun wurden erste Bilder veröffentlicht.

Audrey Hepburn gehört zu den größten Ikonen Hollywoods. Berühmt wurde sie nicht nur durch Filme wie Frühstück bei Tiffany und Ein Herz und eine Krone, sondern auch wegen ihres eleganten Stils. Für Letzteren sorgte vor allem Modedesigner Hubert de Givenchy. Genau von dieser freundschaftlichen und beruflichen Beziehung handelt der Film Dinner with Audrey. Wie Deadline berichtet, wird Thomasin McKenzie die Oscarpreisträgerin verkörpern.

Biopic Dinner with Audrey legt den Fokus auf die Stilikone

Dinner with Audrey spielt im Paris des Jahres 1953 und zeigt Hepburn als junge, aufstrebende Schauspielerin kurz vor ihrem internationalen Durchbruch mit dem Film Sabrina. An ihrer Seite ist Ansel Elgort als Modedesigner Hubert de Givenchy zu sehen. Die Handlung konzentriert sich auf die erste Begegnung der beiden, eine Nacht, die den Beginn einer vierzigjährigen Zusammenarbeit markiert.

Nun wurden erste Bilder der beiden Hauptdarsteller:innen veröffentlicht. McKenzie, die unter anderem in Jojo Rabbit und The King zu sehen war, trägt auf dem Bild Hepburns berühmte Kurzhaarfrisur.

Laut Andrew Calof, Präsident für Produktion und Entwicklung bei Wayfarer Studios, fängt Dinner with Audrey eine der ikonischsten kreativen Partnerschaften zwischen Mode und Film ein:



Als Filmemacher spüren wir die Verantwortung, diese beiden Ikonen zu ehren und ihre Freundschaft so authentisch wie möglich darzustellen. Jedes Element dieser Produktion wurde mit Präzision, Sorgfalt und Respekt umgesetzt. Wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, ihre Geschichte zu erzählen.

Weiteres Biopics über Audrey Hepburn in Planung

Während das 2000 veröffentlichte Biopic The Audrey Hepburn Story mit Emmy Rossum und Jennifer Love Hewitt das ganze Leben der Schauspielerin erzählt, setzt Dinner with Audrey nur auf einen Ausschnitt rund um die Dreharbeiten zu Sabrina. Auf die Entwicklung von Frühstück bei Tiffany konzentriert sich ein weiteres Biopic, das sich aktuell in Planung befindet und in dem Lily Collins die Hauptrolle übernehmen wird.

Bei Dinner mit Audrey laufen die Dreharbeiten in Budapest bereits. Regie führt Abe Sylvia nach dem Drehbuch von Kara Holden. Zum Cast gehören außerdem Miranda Richardson als Hepburns Mutter Ella Van Heemstra und Judy Greer als berühmte Kostümbildnerin Edith Head.

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Bestätigt wurde auch Michael Shannon. Seine Rolle ist noch unbekannt, möglich ist aber, dass er Hollywood-Legende Humphrey Bogart mimt, der 1954 an der Seite von Hepburn in Sabrina mitspielte.