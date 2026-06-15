Das macht Antony Starr nach The Boys: Er hat schon eine komplette neue Netflix-Serie gedreht, die bald zu Netflix kommt

Nach seiner Rolle als Homelander folgt für Antony Starr eine wesentlich bodenständigere Rolle. Statt durch die Luft zu fliegen, reitet er bei Netflix die Wellen.

Nach einer karrieredefinierenden Rolle wie Homelander in The Boys stellt sich immer die Frage, wie es nun weitergehen soll. Gleich die nächste überdrehte Rolle oder etwas ganz anderes? Im Fall von Antony Starr geht es als nächstes zur Netflix-Serie Breakers.

Antony Starr wird in seiner neuen Serie zum charismatischen Anführer einer Surfer-Community

Der gebürtige Neuseeländer ist für die Dreharbeiten der Serie Breakers nach Westaustralien gereist. Dort entsteht die Netflix-Produktion laut Surfer mit der Unterstützung der hiesigen Regierung und schafft über 100 Arbeitsplätze für die Bewohner:innen.

Laut Deadline erzählt Breakers die Geschichte zweier bester Freunde aus den USA, die als Backpacker durch Australien reisen und bald in eine scheinbar perfekte Surfer-Gemeinschaft hineingezogen werden. Angeführt wird sie von Brando, einer charismatischen, aber geheimnisvollen Figur, die von Starr verkörpert wird.

Es ist noch unklar, wie abgründig Brando sein wird. Möglicherweise stellt sich Brando als ähnlich toxisch wie Homelander für die beiden Backpacker heraus. Oder er ist tatsächlich eine liebevolle Mentorfigur, die das Herz der Surfer:innen zurecht gewonnen hat.

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Bislang sind die Informationen zum Inhalt der Serie dünn und wir werden abwarten müssen, worauf wir uns einstellen können. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen und es ist bekannt, dass die 1. Staffel über 8 Folgen lang sein wird und Ende des Jahres erscheinen soll.