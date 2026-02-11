Das macht Finn Wolfhard nach Stranger Things: Statt Schauspiel konzentriert er sich auf seine zweite Karriere, von der viele noch gar nichts wissen

Nach dem immensen Erfolg von Stranger Things stehen Finn Wolfhard viele Wege offen. Und während der Star an einem Ende kürzer tritt, startet er eine andere Karriere.

Die Serie, die Finn Wolfhard zum weltweiten Star gemacht hat, ist beendet. Wie soll es nach so einem Erfolg wie Stranger Things weitergehen? Wolfhard hat sich dazu entschieden, als Schauspieler kürzer zu treten. Derzeit ist ein Film mit ihm in Bearbeitung, doch der soll vorläufig der Letzte sein. Stattdessen arbeitet der Kanadier an seiner Musikkarriere.

In seinem vorerst letzten Film ist Finn Wolfhard auf den Spuren von Jackass

Bereits im November 2025 berichtete Deadline , dass ein Stunt-Comedy-Film mit Finn Wolfhard und Gabriel LaBelle in Arbeit ist. Unter dem Titel Crash Land soll eine düstere Komödie über eine Gruppe von jungen Stuntleuten erscheinen, die durch ihre Stunts an Jackass erinnern könnte.

In der Coming-of-Age-Geschichte dreht sich alles um Alkohol, das Verärgern der Gemeinde und natürlich das Drehen von albernen und gefährlichen Stunts, wie wir sie aus der bekannten Reality-TV-Show kennen. Gedreht wird der Film unter der Aufsicht von Regisseur und Drehbuchautor Dempsey Bryk der bisher vor allem als Schauspieler auftrat.

Wolfhard möchte sich dabei keineswegs von der Schauspielerei an sich abwenden. Immerhin war die Arbeit an Stranger Things für ihn nicht nur der Durchbruch, sondern auch ein Erlebnis, auf das er nicht mehr verzichten möchte. Im letzten Jahr erklärte Wolfhard auch noch, dass er nur eine Sache in der Vergangenheit anders machen würde.

Vor der Kamera und auf der Bühne – Finn Wolfhard ist ein Künstler mit Leib und Seele

Finn Wolfhard wird auch in Zukunft gerne vor die Kamera treten. Voraussetzung hierfür ist eine Geschichte, die ihn überzeugt. Das sagte er laut TV Insider .

Ich möchte die Schauspielerei auf jeden Fall weiterverfolgen, aber nur, wenn ich wirklich dafür brenne. Ansonsten werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich mit meiner Band auf Tour gehen und ein neues Album veröffentlichen. Ich habe in den letzten zwei Jahren einige Songs geschrieben, die ich gerne aufnehmen möchte. Ich halte mir also alle Optionen offen.

Dabei hat Wolfhard selbst einige Wünsche, was die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern angeht. So würde er gerne wieder mit Jesse Eisenberg oder erstmals mit Paul Thomas Anderson zusammenarbeiten.

Im Juni letzten Jahres veröffentlichte Wolfhard sein Debütalbum Happy Birthday. Dieses markiert den Beginn seiner Solo-Karriere als Musiker, nachdem er bisher bei den Bands Calpurnia und The Aubreys gesungen hatte. Nach der Veröffentlichung ging er auf weltweite Tournee. Im letzten Jahr erschien seine Single Objection:



Die Musik von Finn Wolfhard kann man als Mischung aus Indie-Rock, Power Pop und Lo-Fi bezeichnen. Sein Sound ist roh und kantig, und die Einflüsse der 70er und 80er sind in der Musik prägnant. Damit bedient er sich auch weiterhin der Nostalgie, die schon Stranger Things zum Erfolg gemacht hat. Wobei man erwähnen sollte, dass die Magie seiner Musik sowie von Stranger Things natürlich nicht alleine auf Nostalgie fußt.