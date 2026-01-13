Das macht Joe Keery nach Stranger Things: Er und Liam Neeson müssen eine neue Apokalypse verhindern

Joe Keery bleibt dem Genre von Stranger Things treu. Sein neuer Film mit Liam Neeson erinnert zumindest optisch stark an die Hitserie.

Ein geheimer Militärstützpunkt, Monster und Joe Keery – nein, es geht nicht um Stranger Things, sondern um Cold Storage, einen neuen Film, in dem Keery die Hauptrolle spielt. Hinzu kommt außerdem Action-Star Liam Neeson als Anti-Bioterror-Agent. Und statt Superkräften werden die beiden es mit einer gefährlichen Pilz-Seuche zu tun bekommen.

Darum geht’s in im Sci-Fi-Thriller Cold Storage mit Joe Keery

Travis (Keery) und Naomi (Georgina Campbell) arbeiten als Nachtwächter in einem Lagerhaus. Eigentlich ein entspannter, wenn nicht gar langweiliger Job. Doch diesmal verläuft ihre Schicht alles andere als normal. Menschen und Tiere um sie herum mutieren plötzlich zu zombieartigen Kreaturen.

Wie sich herausstellt liegt das Lagerhaus nämlich über einem ehemaligen US-Militärstützpunkt. Darin wurde an einem parasitären Pilz geforscht, der sich nun verselbstständigt. Höchste Zeit, dass der Anti-Bioterror-Agent Robert Quinn (Liam Neeson) aus dem Ruhestand zurückkehrt, um die Lage zu retten.

Cold Storage ist eine Thriller-Komödie mit Horrorfaktor

Nicht nur die Anwesenheit von Joe Keery und die Verbindung zu einem Militärlabor, sondern auch der Look von roten Lichtern und Infizierten erinnert stark an die Stranger Things-Ästhetik. Allerdings steht bei Cold Storage wohl der Witz weiter im Vordergrund.

Regisseur Jonny Campbell, der bisher vor allem als Regisseur für Serien wie Westworld oder Dracula verantwortlich war, nimmt sich das Drehbuch von David Koepp vor, der sich bereits für Filme wie Jurassic Park, Mission: Impossible und Spider-Man verantwortlich zeigte.

Sowohl Joe Keery als auch Liam Neeson scheinen ausgezeichnete Besetzung für einen solchen Comedy-Horror-Film zu sein. Immerhin hat Joe Keery durch seine Hitserie bereits Erfahrungen im Genre durch und Liam Neeson ist sowohl für harte Action als auch für klamaukige Komödien bekannt. Das Duo dürfte dem schrillen Drehbuch den nötigen Schliff geben, um den Film zumindest sehenswert zu machen.

Was tatsächlich daraus geworden ist, erfahren wir ab dem 19. Februar 2026 in den deutschen Kinos.

