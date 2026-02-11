Das macht Maya Hawke nach Stranger Things: Noch 2026 ist sie in einem großen Sci-Fi-Blockbuster im Kino zu sehen

Maya Hawke hat auch außerhalb von Stranger Things an einigen Hits mitgewirkt. In Zukunft werden wir noch mehr von ihr sehen, zum Beispiel in einem beliebten Sci-Fi-Franchise.

Nach einer gewaltigen Hitserie wie Stranger Things müssen die Stars neue Wege gehen. Manche der Jungstars entscheiden sich dazu, eine Pause von der Schauspielerei zu nehmen, andere legen richtig los. Maya Hawke entscheidet sich für Letzteres. Als Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke hat sie die Schauspielerei schließlich im Blut.

Für Hawke stehen gleich mehrere Projekte in den Startlöchern, und drei davon sollen noch 2026 erscheinen. Zweimal außergewöhnliche Romantik und ein gewaltiger Science-Fiction-Blockbuster.

Maya Hawke ist dieses Jahr in 2 romantischen Komödien mit Fantasy- und Sci-Fi-Twist

Für Maya Hawke wird es dieses Jahr romantisch vor der Kamera. Gleich zwei romantische Komödien hat sie gedreht und beide kommen noch 2026. Allerdings handelt es sich nicht um klassische RomComs. Vielmehr bringen beide Filme interessante Ideen mit.

One Night Only spielt in einer Gesellschaft, in der Sex vor der Ehe verboten ist. Allerdings gibt es eine Ausnahme. In einer Nacht im Jahr wird dieses Verbot aufgehoben und man darf sich vergnügen, wie man möchte. In dieser anzüglichen Version von The Purge spielt Maya Hawke eine bisher unbekannte Nebenrolle. Die Hauptbesetzung sind Callum Turner und Monica Barbaro.

Eine Hauptrolle für Hawke selbst gibt es hingegen in der Fantasy-Komödie Wishful Thinking. Darin spielt sie gemeinsam mit Lewis Pullman ein Paar, das kurz vor der Trennung steht. Um ihre Beziehung zu retten, wenden sie sich an Zwillinge, die als Therapeuten arbeiten.

Infolge dessen haben ihre Gefühlszustände übernatürliche Auswirkungen auf ihre Umgebung, unter anderem sind Erdbeben die Folge. So müssen sie sich bald der Frage stellen, ob ihre Liebe diese Auswirkungen verkraften kann oder ob sie zu schädlich geworden ist.

Maya Hawke wird nach Stranger Things Teil der Tribute von Panem-Kinoreihe

Ethan Hawke hat im Januar mit Variety gesprochen und dabei bestätigt, dass er mit seiner Tochter Maya auch gerne gemeinsam vor der Kamera stehen würde. Außerdem gab er einen Karriere-Rat nach Stranger Things:

Es ist Zeit, weiterzuziehen. Du musst es tun und weitermachen. Sieh nicht zurück.

Es scheint, als wäre dieser Rat gar nicht notwendig, denn für Maya Hawke geht es weiter. Das nächste Großprojekt wird Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping. Im Prequel zur Originaltrilogie geht es um die 50. Hungerspiele, an denen der junge Haymitch Abernathy teilnimmt. Maya Hawke wird in der Rolle von Wiress zu sehen sein.

Und wie sieht es mit Hawkes Kolleg:innen aus?

Wir dürfen uns also sicher sein, dass wir in Zukunft noch mehr von Maya Hawke zu sehen bekommen. Und ein gemeinsamer Film mit Papa Ethan ist auch nicht unwahrscheinlich. Dieses Vater-Tochter-Gespann hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt.