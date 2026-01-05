Das macht Millie Bobby Brown als Nächstes: Nach Stranger Things kehrt sie in ihrer zweitliebsten Rolle zurück

Zeit, das Vergrößerungsglas herauszuholen: Für Enola Holmes steht ein neuer Fall an. Somit wird Millie Bobby Brown ins viktorianische Zeitalter zurückkehren.

Neben ihrer Performance in Stranger Things ist Seriendarstellerin Millie Bobby Brown (Damsel, The Electric State) besonders für ihre Rolle der neugierigen Detektivin Enola Holmes bekannt. Bereits zwei Mal durfte Brown im viktorianischen London ermitteln. Jetzt gilt es ein neues Rätsel zu lösen.

Millie Bobby Brown wird in Enola Holmes 3 zu sehen sein – diesmal führt ein Mysterium sie in die Ferne

Nach dem erfolgreichen Ende von Stranger Things kann der Cast sich neuen Projekten widmen. Wie Tudum vor einiger Zeit berichtete, bedeutet dies für Millie Bobby Brown ein Wiedersehen mit ihrer zweitbekanntesten Rolle: Enola Holmes, die sich den detektivischen Spürsinn mit ihrem berüchtigten älteren Bruder Sherlock Holmes (Henry Cavill) teilt.

Basierend auf einer Buchreihe der Autorin Nancy Springer, entstand ab 2020 mit Enola Holmes und Enola Holmes 2 eine Filmreihe rund um Sherlock Holmes' eigensinnige jüngere Schwester. Darin beweist Enola bereits in ihren ersten beiden Abenteuern ein ausgeprägtes Talent dafür, in mysteriöse Verbrechen in London zu stolpern.

Ihr dritter Fall wird die Titelheldin aber ausnahmsweise in unbekannte Gefilde befördern. Denn das neueste Rätsel führt Enola Holmes geradewegs nach Malta. Anstelle von engen Seitengassen und viktorianischem Flair erwartet Fans also mediterrane Sonne. Doch Verbrechen funktioniert bekanntlich auch unter Palmen.

Neben Brown sind mit Helena Bonham Carter (One Life, Nolly), Henry Cavill (The Witcher, Deadpool & Wolverine) und Louis Partridge (House of Guiness) einige vertraute Gesichter zu sehen. Das Drehbuch verfasst Jack Thorne (His Dark Materials, Adolescene), der auch für die vorherigen Filme als Autor verantwortlich war.

Die Regie übernimmt dieses Mal übrigens Philip Barantini (Accused – Tödliche Ähnlichkeit), der wie Thorne kürzlich mit dem Netflix-Hit Adolescence auf sich aufmerksam machte. Der dritte Enola Homes-Film ist also in handwerklich guten Händen. Somit dürfte einer spannenden Fortsetzung nichts im Wege stehen.

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach fünf Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

