Stranger Things-Star Sadie Sink hat sich Rolle in gewaltigem Kino-Franchise gesichert: Fans rätseln, wen sie darstellen wird

Stranger Things ist vorüber, doch für Sadie Sink fängt das Abenteuer gerade erst an: Der Serienstar wird in gleich zwei großen Kino-Produktionen zu sehen sein.

Wenn eine legendäre Serie wie Stranger Things beendet ist, entsteht ein Gefühl der Leere. Doch dafür bleibt Schauspielerin und Max Mayfield-Darstellerin Sadie Sink keine Zeit. Sie wurde für zwei große Marvel-Blockbuster gecastet. Wen genau sie spielt, ist allerdings noch nicht geklärt.

Sadie Sink ist im Marvel-Universum angekommen und soll in zwei Filmen mitspielen

Für Stranger Things-Star Sadie Sink geht die Reise nach dem großen Serienfinale direkt weiter: Wie wir kürzlich berichteten, wurde sie für eine neue Rolle im bekannten Marvel-Universum gecastet. Die Frage, die Fans an dieser Stelle unter den Nägeln brennen dürfte, lautet natürlich: Wen wird Sink darstellen?

Auch Deadline spekulierte erst neulich, welchen Charakter die Hollywood-Darstellerin wohl verkörpern wird. Hier sind die bisher bekannten Fakten: Sadie Sink wird sowohl in Spider-Man: Brand New Day wie auch Avengers 6: Secret Wars auftauchen. Wen auch immer sie im 4. Spider Man-Film darstellt – die Rolle scheint auch für die Avengers-Reihe relevant zu sein.

Im Augenblick ist Sadie Sink übrigens zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt und wird in einer Londoner West End-Produktion als Julia auf der Bühne stehen. Interessanterweise dient die englische Hauptstadt auch als Schauplatz für Avengers 6.

Was Sinks mysteriöse Rolle betrifft, stehen mehrere Figuren zur Auswahl: beispielsweise Mary Jane Watson, der Schwarm von Spider-Mans menschlichem Alter Ego Peter Parker. Denkbar wäre auch, dass die Marvel-Macher:innen mit Sink bereits in die Zukunft denken und es sich bei ihrer Figur um den Spross von Peter und Mary Jane handelt.

Noch ist das Rätsel um Sinks Rolle im MCU nicht gelöst, doch weitere Hinweise werden sicher folgen. In welcher Rolle wir Sadie Sink auch wiedersehen werden, wir prophezeien ihr eine rosige Blockbuster-Zukunft.