"Das muss in die Liste der besten J.D.-Fantasien aller Zeiten": Scrubs-Revival übertrifft sich in neuster Folge selbst

Scrubs ist seit wenigen Wochen zurück und besser denn je. Das Revival begeistert in Folge 3 mit einer J.D.-Fantasie, die einen beliebten Tagtraum aus Staffel 1 auf die Spitze treibt.

Dass die Erfolgs-Comedy Scrubs in ihrer späten 10. Staffel so gut wird, hat kaum jemand erwartet. Seit März ist sie mit wöchentlichen Episoden auch in Deutschland zu sehen und in der neusten, 3. Folge übertrifft sie sich selbst. J.D. (Zach Braff) ist jetzt Chefarzt im Sacred Heart, und auch seine legendären Tagträume sind eine Nummer größer geworden.

Das Scrubs-Revival treibt einen von J.D.s ältesten Tagträumen auf die Spitze

Erinnert ihr euch noch an J.D.s Wrestler-Tagtraum aus Staffel 1? Er und Turk (Donald Faison) sollen in der Folge Meine fünfzehn Minuten als Held ein kleines Interview geben. J.D. driftet ab in einen Tagtraum und nutzt das Interview für eine Wrestling-Ansage an Dr. Cox (John C. McGinley). Hier könnt ihr die Szene mit dem Wrestler "The Intern" auf Deutsch sehen:

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Sprung in die Gegenwart: In der 3. Folge des Revivals, Meine Rom-Com, zoffen sich J.D. und Elliot (Sarah Chalke) mal wieder. Sie sind kein Paar mehr – anders, als das Finale der 8. Staffel damals hätte vermuten lassen. Diese Fehde über die Krankenhausbetten hinweg zitiert J.D.s Tagträume auf den Plan.

Doch statt einer reinen Wrestling-Ansage an Elliot steigen die beiden direkt in den Ring, während Turk und die beiden Stationsleitenden kommentieren. Die gesamte Folge gibt es seit diesem Mittwoch bei Disney+ *, im Making-of der Wrestling-Fantasie könnt ihr ein paar Ausschnitte davon erhaschen:

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Während sich Elliot-Darstellerin Sarah Chalke zwar darüber beschwert, dass ihr bei Action-Szenen heute der Rücken schmerzt, sieht ihr Sprung auf J.D. äußerst professionell aus. Das Beste daran ist, dass es am Ende der Folge noch einen zweiten Wrestling-Tagtraum gibt. Diesmal kommt der Angriff im Ring von Turk, der genau wie J.D. im Muskelanzug steckt. J.D. hat in echt ein Geheimnis ausgeplaudert und im Ring kommt die Rache dafür.

Für Fans ist es eine "ultimative J.D.-Fantasie"

In der offiziellen Reddit -Diskussion zur Folge ist der Tagtraum das beliebteste Thema. Fans scheinen sich einig zu sein, dass er zu den besten Tagträumen überhaupt gehört. Sicher ist, dass es einer der aufwendigsten war. Ein User schreibt: "Diese 80er Glam-Wrestling-Szene war die ultimative J.D.-Fantasie." In einer Antwort darauf ist zu lesen, dass der Wrestler aus Staffel 1 ein paar Muskeln zugelegt hätte.

Was Fans bei Reddit noch zu der Wrestling-Szene sagen:

"Das muss in die Liste der besten J.D.-Fantasien aller Zeiten."



"Ich liebe es, dass so viele Figuren in dieser Fantasie mit dabei sind."

"Ehrlich gesagt bewerte ich das als J.D.-Fantasie für die Ewigkeit."

"Ich fand es solide, aber dass sie nach den Credits nochmal dorthin zurückgekehrt sind, hat mich kalt erwischt. Es war perfekt."

Das Urteil steht fest. Das Scrubs-Revival behandelt nicht nur die alten Charaktere liebevoll und zeitgemäß, sondern auch J.D.s Tagträume. Da beim Revival wieder Schöpfer Bill Lawrence (Ted Lasso) federführend ist, bekommen Fans mehr vom Alten, gespickt mit neuen Highlights.

Streaming-Tipps nach Scrubs: Die 15 besten Serien im April bei Disney+ & Co.

Ihr müsst die wöchentliche Wartezeit zwischen den kurzen Scrubs-Folgen irgendwie füllen? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.

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