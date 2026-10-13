Das nächste große Marvel-Projekt ist da: VisionQuest reicht trotz guter Ideen nicht an WandaVision heran

Mit VisionQuest schließt das Marvel Cinematic Universe an seine bisher beste Serie an. Ob die Fortsetzung genauso gut wie WandaVision geworden ist, erfahrt ihr in unserem spoilerfreien Serien-Check.

Als das Marvel Cinematic Universe vor fünf Jahren zu Disney+ überschwappte, lockte vor allem das Versprechen, dass sich die neuen Serien wie die großen Kinofilme anfühlen würden. Gemeint waren damit hohe Budgets, aufwendige Effekte und jede Menge Stars vor der Kamera. Doch dann wurde ausgerechnet dieser eine unscheinbare Satz aus WandaVision zum größten Spektakel der neuen Marvel-Ära:

Aber was ist Trauer, wenn nicht Liebe, die überdauert?

Wie kaum ein anderes Marvel-Projekt traf die einfühlsam erzählte Verlustgeschichte den Nerv der Zeit – und das, obwohl Marvel ursprünglich mit dem Action-Blockbuster The Falcon and The Winter Soldier ins Streaming-Zeitalter starten wollte. Pandemiebedingte Verschiebungen sorgten dafür, dass WandaVision auf die Überholspur geriet. Jetzt, eine halbe Dekade später, folgt mit VisionQuest das nächste Kapitel.

VisionQuest bringt Tony Starks alte KIs zurück

Genau genommen haben wir es mit dem Abschluss einer Trilogie zu tun: Nach neun Folgen feinstem Grief-Cinema mit Wanda (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) in Westview erhielt die neugierige Nachbarin des (un-)glücklichen Paares ihr eigenes, sehr musikalisches Spin-off, Agatha All Along. Damit sind wir aber erst bei der Spitze des Eisbergs an relevanten MCU-Anbindungen angekommen.

Um die Geschichte von VisionQuest im vollen Umfang zu verstehen, müssen wir bis zu den Ursprüngen des Franchise zurückkehren. So spielen etwa die von Tony Stark aka Iron Man entwickelten KIs eine wichtige Rolle: J.A.R.V.I.S. (James D'Arcy) lebt mehr oder weniger freiwillig zusammen mit F.R.I.D.A.Y. (Orla Brady), E.D.I.T.H. (Emily Hampshire), Dum-E (Henry Lewis) und U (Jonathan Sayer) in Visions Gedankenpalast.

Und dann wäre da noch ein gewisser Ultron (James Spader), der im zweiten Avengers-Film die Menschheit vernichten wollte, sich inzwischen aber von seiner bedrohlichen Maschinenform getrennt hat. Mit den anderen KIs haust er im prächtigen Anwesen in Visions Kopf und langweilt sich zu Tode, wenn er nicht gerade über die Schönheit der Künste sinniert. Hat er etwa doch Gefallen am Menschlichen gefunden?

Lasst euch von Spaders großväterlichem Rauschebart nicht in die Irre führen. Ultron bleibt der Auszeichnung "Arschloch", mit der er in einem comichaften Freeze-Frame eingeführt wird, über weite Strecken treu. Dennoch ist er die wohl faszinierendste Figur der Serie, da seine wahren Motive zu jeder Sekunde neu hinterfragt werden müssen. Womöglich tauscht er schon bald Chopin gegen Launch-Codes für Atomwaffen.

Ultron hat jetzt einen Bart und Vision viele Probleme

Der vielleicht größte Reiz dieser Prämisse: Nachdem wir Spader im MCU bisher nur als Ultrons Stimme in der englischsprachigen Originalversion gesehen haben, bekommen wir den The Blacklist-Star endlich auch vor der Kamera zu Gesicht – und das nicht, um Geld bei den visuellen Effekten zu sparen. Davon gibt es einige – auch einige sehr gute in der Serie. Spaders Präsenz ist jedoch die noch größere Bereicherung.

Während Ultron bestens über sich Bescheid weiß, hadert Vision mit sich selbst. Denn eigentlich sehen wir hier White Vision, der am Ende von WandaVision die Erinnerungen des ursprünglichen Vision übernommen hat. Die Krux: White Vision weiß alles, was Vision erlebt hat, ihm fehlt aber die emotionale Verbindung dazu. Oder wie es im Prolog der Serie für alle Casual-Viewer heißt: Er ist Vision, aber irgendwie auch nicht.

Vorerst beschäftigt die glitchende KI-WG, deren Gemächer architektonisch genauso instabil sind wie emotional, sowieso etwas anderes. Der Söldner Paladin (Todd Stashwick) sorgt für Trubel und hat einen gewissen Thomas Shepherd (Ruaridh Mollica) entführt. Hinter dem verbirgt sich womöglich eine Figur, die wir lange nicht mehr gesehen haben: Tommy Maximoff, einer der beiden Söhne von Wanda und Vision.

Der andere WandaVision-Sohn, Billy Maximoff (Joe Locke), tritt derweil in Agatha All Along in Erscheinung. Es kann also definitiv nicht schaden, auch die Vorgängerserien geschaut zu haben, um die vollständige Tragweite des Dramas zu verstehen, das sich in Visions schmelzenden Schlachtkreisen abspielt. Auch wenn diese Trilogie nie so geplant war, fügt sie sich nun als Familiensaga zwischen Rationalität und Magie ins MCU ein.

Ein Techno-Thriller mit britischem Retro-Charme

Im Kern haben wir es wieder mit einer Familiengeschichte zu tun. VisionQuest legt sich jedoch nicht auf ein Genre fest. Was eben ein stylisher Techno-Thriller war, entpuppt sich im nächsten Moment als Buddy-Movie, in dem sich Vision und Ultron zanken. Zudem bleibt die Retro-DNA von WandaVision erhalten, dieses Mal mit einem besonders starken britischen Einschlag – ein kleiner Streifzug durch die TV-Geschichte inklusive.

Eine neue Sitcom-Ära pro Folge gibt es zwar nicht. Ab und an findet sich die Serie aber in Studioräumen ein, um das unheimliche Verborgene hinter dem Laugh-Track und einer Fassade vermeintlicher Sorglosigkeit zu offenbaren. Denn dieser Vision – der White Vision – hat sich verloren in dem, was jeder Logik widerspricht: Gefühlen. Trotz aller berechnenden Möglichkeiten vermag er es nicht, sie zu greifen, zu kontrollieren.

Plötzlich wirken Datenübertragungen, als würde jemand einen Zauber wirken. Nullen und Einsen lösen sich in magische Funken auf, während wir durch das Innenleben von Prozessoren jagen. Bald finden wir uns tief in den virtuellen Räumen einer MCU-Matrix ein, in denen KIs über ihr Wesen nachdenken. Erwartet atmosphärisch allerdings keinen Blade Runner, erst recht nicht, wenn es um inszenatorische Raffinesse geht.

VisionQuest eröffnet die existenzphilosophische Ebene als bunten Popkultur-Remix, bei dem Avengers: Age of Ultron mit Stummfilmintro präsentiert wird. Das ist verspielt und dreist zugleich, denn am Ende des Tages kann sich die Serie nicht von dem ermüdenden MCU-Look befreien. Einzelne Passagen stechen trotzdem knallig heraus und lassen die Serie deutlich hochwertiger wirken als Moon Knight, Secret Invasion und Co.

Vision lässt sich leider auf zu viele Sidequests ein

Aus der Distanz betrachtet, haben wir es fraglos mit einem der ambitioniertesten Marvel-Projekte überhaupt zu tun. Serienschöpfer Terry Matalas (Star Trek: Picard) begibt sich mit einem weiteren Mystery-Plot auf die Spuren von WandaVision, findet aber selten einen genuinen Moment wie das eingangs erwähnte Zitat über Liebe und Trauer. Oft ist VisionQuest zu eifrig und überladen, als dass sich die Serie in Ruhe entfalten kann.

Das macht es schwer, zum kathartischen Kern vorzudringen. Gerade mit fortschreitender Laufzeit nehmen die Schnörkel zu und wir müssen uns durch mehrere Schichten an MCU-Schlack wühlen, bis wir wieder dort sind, wo Ultron "rent free" in Visions Gedanken lebt und ihm erklärt, dass seine Trauer in Wahrheit keine Liebe, sondern Angst ist. Eine Angst, in der er sich selbst gefangen hält, ohne es zu merken.

Würde man zynisch auf der Metaebene weiterdenken, die die Serie mehrmals anbietet ("You look great, I look like straight-to-video."), könnte auch argumentiert werden, dass Vision in einem Franchise gefangen ist, das ihn einfach nicht gehen lassen will. Nach fast zwei Dekaden MCU und allen damit verbundenen Ermüdungs- und Renaissance-Erscheinungen wäre das aber die langweiligste Interpretation.

Um ein Projekt wie VisionQuest hervorzubringen, muss ein Franchise wirklich einiges an Gepäck mitbringen, angefangen bei dem bizarren Glücksfall des Ultron-Castings. Wer hätte je gedacht, dass wir James Spader nach elf Jahren nochmal in dieser Rolle sehen werden – und dann in einer solch idiosynkratischen Version? Allein dafür lohnt sich ein Blick in VisionQuest, auch wenn die Serie etwas zu oft vom Weg abkommt.

VisionQuest startet am 14. Oktober 2026 bei Disney+ im Streaming-Abo. Grundlage für diesen Serien-Check waren alle acht Episoden der Miniserie.