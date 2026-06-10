Das nächste Stranger Things-Kapitel endet: Fans haben nur noch wenige Monate Zeit, um die komplette Geschichte zu erleben

Nach drei Jahren geht auch das Stranger Things-Kapitel am Theater zu Ende. Das Prequel über Bösewicht Vecna wird nur noch wenige Monate am Broadway und West End zu sehen sein.

Das Stranger Things-Finale liegt ein knappes halbes Jahr hinter uns und hat den sich über Jahre erstreckenden Sci-Fi-Kampf der Held:innen aus Hawkins gegen Vecna zu Ende erzählt. In der 5. Staffel sind wir tiefer in die Vergangenheit des Bösewichts eingetaucht, der mit bürgerlichem Namen Henry Creel heißt und einst als kleiner Junge eine unheimliche Begegnung in einer Höhle hatte, die alles verändert hat.

Näher in diese Geschichte eintauchen konnten Fans bereits seit drei Jahren in dem Theaterstück Stranger Things: The First Shadow, das sich mit den jungen Jahren von Vecna beschäftigt und seinen Weg vom unschuldigen Jungen zum Schurken zeichnete. Bald wird diese Möglichkeit jedoch nicht mehr bestehen, denn das Theaterstück wird in den kommenden Monaten seine letzten Vorstellungen auf die Bühne bringen.

Stranger Things: The First Shadow: Theaterstück über Vecnas Vergangenheit geht zu Ende

Stranger Things: The First Shadow hat seine Premiere im Dezember 2023 am Londoner West End gefeiert und ist seit April 2025 ebenfalls am New Yorker Broadway zu sehen. Wie Variety berichtet, werden die Vorstellungen an beiden Standorten bald eingestellt. So wird die letzte Show am West End bereits am 27. Dezember 2026 zu sehen sein. Am Broadway wird die Geschichte am 3. Januar 2027 ein letztes Mal auf die Bühne gebracht.

Das Stück wurde von Stephen Daldry (Billy Elliot) nach einem Drehbuch von Kate Trefry (Fear Street – Teil 3: 1666) inszeniert und konnte vier Tony Awards gewinnen. Besonders die aufwendigen und gelungenen Spezialeffekte sowie das Szenenbild, Sounddesign und die Kostüme wurden von der Kritik an dem Stück herausgestellt.

The First Shadow hat über die letzten drei Jahre zahlreiche Stranger Things-Fans in die Theater gezogen, fast 1,6 Millionen Tickets wurden bis dato an beiden Standorten verkauft. In den letzten Monaten sei jedoch ein starker Rückgang der Ticketverkäufe zu verbuchen gewesen. In der vergangenen Woche sollen beim Theater am Broadway laut Variety nur bis zu 74 Prozent der vollen Kapazität ausgeschöpft worden sein, die Einnahmen beliefen sich auf etwa 859.000 US-Dollar gegen ein Budget von rund 1 Million US-Dollar pro Woche.

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Der Rückgang der Ticketverkäufe kann womöglich mit dem Ende der Netflix-Serie in Zusammenhang gebracht werden sowie der darin gezeigten Auflösung um Bösewicht Vecna. Im Vorfeld des Finales gab es für Fans wahrscheinlich einen größeren Anreiz, das Stück zu sehen, um Dinge über Vecnas Vergangenheit zu erfahren, die die Serie noch nicht gezeigt hatte und welche für das Finale wichtig werden. Fans, die sich im Nachhinein noch einmal ein Bild der vollen Geschichte machen wollen, wird diese Möglichkeit so in Zukunft jedoch verwehrt – zumindest auf dem klassischen Weg.

Stranger Things: The First Shadow kommt zu Netflix

Denn Anfang des Jahres wurde eine Vorstellung der Broadway-Produktion von The First Shadow von Netflix aufgezeichnet. Die Aufzeichnung soll schließlich als Film bei Netflix landen und somit auch jenen Fans zur Verfügung gestellt werden, die bisher keine Möglichkeit hatten, für das Stück nach London oder New York zu reisen.

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Es ist gut möglich, dass das Ende der Theaterläufe am Broadway und am West End mit der Veröffentlichung des Streams auf Netflix zusammenfallen werden. Der Streamer hat für den The First Shadow-Film jedoch noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum verkündet. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden.

Bis dahin könnt ihr euch schon jetzt den Dokumentarfilm Hinter den Kulissen von Stranger Things: The First Shadow bei Netflix anschauen, der euch einen Behind-the-Scenes-Einblick in die Londoner Produktion gewährt.