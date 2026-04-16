Das NCIS-Universum wird noch größer: Neue Serie versetzt beliebten Ermittler nach New York

Das Krimiuniversum rund um die Hauptserie Navy CIS wächst seit 23 Jahren stetig weiter. Jetzt wurde ein neues Spin-off angekündigt, das in New York City spielt.

2003 ist mit Navy CIS eine der beliebtesten Krimiserien aller Zeiten gestartet. 23 Jahre später kann das Franchise auf 23 Staffeln der Hauptserie sowie zahlreiche Ableger blicken, darunter etwa das Prequel NCIS: Origins oder internationale Spin-offs wie NCIS: Sydney. Jetzt wird das Universum um noch eine neue Serie erweitert. Diesmal müssen sich Verbrecher:innen im Big Apple warm anziehen.

NCIS-Universum wächst weiter – jetzt kommt Navy CIS: New York

Wie Deadline berichtet, hat der Sender CBS das Spin-off Navy CIS: New York bestellt. Wie der Name verrät, geht es darin in die US-amerikanische Metropole, die NCIS-Agent Sam Hanna (LL Cool J) seine Heimat nennt. Der Agent wird dorthin zurückkehren und ein neues Team anführen, das eine der lebhaftesten Städte und einen der geschäftigsten Häfen der Welt bei gefährlichen Missionen verteidigen muss. Unterstützung erhält er dabei von einem neuen Partner (Scott Caan).

Die Pilotepisode wird von R. Scott Gemmill geschrieben, der sieben Staffeln lang das Spin-off Navy CIS: L.A. als Showrunner angeführt hat. Darüber hinaus hat er sich zuletzt als Schöpfer der gefeierten HBO-Serie The Pitt einen Namen gemacht. Als Showrunner bei Navy CIS: New York wird hingegen Byron Balasco (Kingdom) fungieren.

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Wann startet die neue Serie NCIS: New York?

NCIS: New York soll bereits im Herbst 2026 bei CBS an den Start gehen und nach der Hauptserie am Dienstagabend laufen. Wann die die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Zahlreiche NCIS-Spin-offs sind hierzulande bei Paramount+ im Abo zu sehen, demnach ist es wahrscheinlich, dass auch die neue Serie früher oder später dort streamen wird.

Wer jetzt schon einen Vorgeschmack auf die neue Serie haben will, kann diesen in kommenden NCIS-Folgen erhalten. Denn LL Cool J wird als Sam Hanna in den Episoden 17 und 18 der 23. Staffel zurückkehren, die in den USA am 21. und 28. April bei CBS laufen. In Deutschland sind die neuen Folgen mit mehreren Wochen Verspätung bei Sat.1 im Free-TV zu sehen.