Das neue Fantasy-Epos von Amazon wächst: 2 weitere Götter für God of War-Serie besetzt

Die Neuigkeiten zu Amazons Serien-Adaption der God of War-Spielereihe überschlagen sich. Jetzt wurden zwei weitere Darsteller für die Serie in den Rollen als Thor und Odin verpflichtet.

Es ist ein Trend, der mittlerweile nicht mehr aufzuhalten ist. Immer häufiger kommt es zu filmischen Adaptionen beliebter Videospielreihen und immer häufiger feiern diese auch enorme Erfolge. Nachdem derzeit bei Amazon die zweite Staffel von Fallout läuft und gerade für Fans der Spiele die aktuelle Folge ein besonderes Highlight darbietet, widmet sich der Streamer als Nächstes nun einer Adaption der God of War-Spiele. Für diese Serie wurden jetzt zwei weitere Darsteller verpflichtet.

Wichtige Götterrollen für die God of War-Adaption wurden besetzt

Die God of War-Serie wird die Handlung des Spiels God of War von 2018 verfilmen, welches für die Spielereihe ein Soft Reboot darstellte. Kratos, der in der griechischen Mythologie als die personifizierte Stärke galt, ist mittlerweile gealtert und hat sich zusammen mit seinem Sohn nach dem Tod seiner Frau in Midgard, einem Ort aus der nordischen Mythologie, niedergelassen. Im Vordergrund steht neben dem Kampf gegen diverse Monster die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus.

Wie Variety berichtet, wurde jetzt Ólafur Darri Ólafsson (The Last Witch Hunter) für die Rolle des Donnergottes Thor verpflichtet. Später berichtete Variety weiter, dass jetzt auch die Rolle des Odin besetzt wurde. Den nordischen Göttervater wird in der Serie Mandy Patinkin (Homeland) übernehmen.

Cast der God of War-Serie wird immer größer

Ólafsson und Patinkin schließen sich nun dem immer größer werdenden Cast der Serie an, nachdem vergangene Woche erst Max Parker in der Rolle des Heimdalls bestätigt wurde. Außerdem wurden bereits Ryan Hurst als Kratos und Teresa Palmer als Sif bestätigt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum der ersten Staffel gibt es bisher nicht.

