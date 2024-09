Das neue Steven Spielberg-Meisterwerk ist jetzt bei Amazon Prime: So einen Film hat er noch nie gemacht

Bei Amazon Prime Video könnt ihr aktuell den neuesten Film von Steven Spielberg schauen. Es handelt sich um seine bisher persönlichste Regiearbeit.

Jeder Mensch, der sich auch nur ansatzweise für das Kino interessiert, dürfte früher oder später über einen Blockbuster von Steven Spielberg gestolpert sein. Gleich mehrmals hat der US-amerikanische Regisseur Filmgeschichte geschrieben, von Der weiße Hai über Jurassic Park bis hin zu seinen atemberaubenden Sci-Fi-Filmen.

Doch woher nimmt der Regisseur, der ikonische Figuren wie Indiana Jones und E.T. auf die große Leinwand brachte, seine Inspiration? Lasst es euch vom Großmeister persönlich erzählen. Denn mit Die Fabelmans hat Spielberg einen fantastischen Film geschaffen, der von seiner eigenen Kindheit und Jugend inspiriert wurde.

Neu bei Amazon Prime: Die Fabelmans, Steven Spielbergs sehr persönliche Liebeserklärung an das Kino

An die Stelle von Spielberg tritt der junge Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), der im Januar 1952 von seinen Eltern, Mitzi (Carey Mulligan) und Burt (Paul Dano), zum ersten Mal an jenen Ort mitgenommen wird, an dem die bewegten Bilder zum Leben erwachen. Im Kino schaut die Familie Die größte Schau der Welt von Cecil B. DeMille.

Obwohl Sammy zuerst eingeschüchtert ist von dem, was er gerade in überlebensgroßen Bildern auf der Leinwand gesehen hat, lässt ihn die Erfahrung nicht mehr los. Heimlich versucht er, Szenen aus dem Film mit seiner Spielzeugeisenbahn nachzustellen. Besonders die Bewegungen beim großen Crash ziehen ihn in den Bann.

Hier, in einer unscheinbaren Kammer, erleben wir die Geburtsstunde eines visionären Filmemachers, doch der Weg nach Hollywood ist ein weiter. Ehe Sammy Fabelman zum ersten Mal an der Pforte eines Studios steht, muss er eine tragische Familiengeschichte erleben, die zur Grundlage seiner eigenen Filmprojekte wird.

Auch wenn Die Fabelmans kein klassisches Biopic ist, sind die Parallelen zu Spielbergs Werdegang eindeutig. Noch nie zuvor hat er so viel von seinem Leben in einem seiner Filme preisgegeben. Gleichzeitig funktioniert Die Fabelmans als Schlüssel für seine Filmografie – wie das letzte Stück, um das Puzzle zu komplettieren.

Im Grunde rekontextualisiert Die Fabelmans Spielbergs gesamtes Schaffen. Sei es die komplizierte Beziehung zu seinen Eltern oder die Frage, wie denn nun genau der Horizont im Hintergrund seiner Bilder verläuft. Die Fabelmans ist ein aufschlussreiches und zutiefst berührendes Selbstporträt über jemanden, der Kino lebt.

Was dreht Steven Spielberg als Nächstes?

Nach Die Fabelmans sah es für kurze Zeit so aus, als würde Spielberg als Nächstes einen neuen Film über die Romanfigur Frank Bullitt mit Bradley Cooper in Angriff nehmen. Inzwischen wissen wir jedoch, dass er an einem weiteren Sci-Fi-Projekt mit UFOs arbeitet. Sehr viel mehr ist zur Geschichte noch nicht bekannt.

