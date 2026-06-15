Das neue Supergirl: Ihr kennt Milly Alcock bereits aus einem der größten Fantasy-Universen überhaupt

Als Supergirl ist Milly Alcock jetzt in ihrem eigenen Film zu sehen. Vor der Rolle als Superheldin war sie Teil eines wichtigen Königshauses.

Das neue Supergirl ist in den deutschen Kinos gelandet. Seit dem 25. Juni 2026 erstrahlt der Film mit Milly Alcock als Titelheldin auf den hiesigen Leinwänden. Zuvor war sie zu Besuch bei ihrem Cousin Superman. Im Film von 2025 war sie am Ende zu sehen, um ihren Hund Krypto abzuholen, auf den Kal-El aufgepasst hat. Falls euch die australische Schauspielerin bekannt vorkommt, könnte das daran liegen, dass sie Teil einer der gehyptesten Fantasy-Serien der letzten Jahre war.

Bevor sie Supergirl wurde, war Milly Alcock eine Targaryen

In House of the Dragon dreht sich alles um die Familie der Targaryens. Das Prequel zu Game of Thrones startete 2022. Hauptfigur der Serie ist Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen, die sich inmitten des Erbfolgekriegs wiederfindet.

Bevor D’Arcy in der Rolle zu sehen war, spielte Milly Alcock in den ersten Folgen die junge Rhaenyra, die von ihrem Vater König Viserys zur Thronerbin ernannt wurde, doch deren Anspruch während den letzten Tagen des Königs ins Wanken gerät.

Alcock war 7 Folgen lang als Rhaenyra zu sehen. Zuvor spielte sie vor allem in TV-Miniserien mit, doch erst mit House of the Dragons kam ihr großer Durchbruch und sie wurde einem breiteren Publikum bekannt. Dabei hatte sie zunächst die Befürchtung, dass sie nicht gut genug für die Rolle wäre.

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Wie sich herausstellte, war das Gegenteil der Fall und ihr eröffneten sich neue Möglichkeiten, darunter auch die Rolle als Supergirl, die sie zunächst in James Gunns Superman verkörpern durfte. Inzwischen scheint sie auch dank des Erfolgs ein stärkeres Selbstbewusstsein zu haben und fühlt sich auch bereit für die Kritik, die Supergirl bekommen könnte.

Im Kino könnt ihr euch gerade selbst von dem Abenteuer mit der Superheldin überzeugen. Voraussichtlich wird Alcock den Part als Supergirl noch eine Weile spielen und welche Rollen ansonsten winken, bleibt abzuwarten.