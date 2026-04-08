Das One Piece-Universum wird noch größer bei Netflix: Überraschungs-Trailer kündigt neues Projekt mit der Strohhutbande an

Noch vor der 3. Staffel von One Piece veröffentlicht Netflix ein Special zu der beliebten Fantasy-Abenteuer-Serie, wie es auf der Plattform des Streamers noch nie zu sehen war.

Wie lange die One Piece-Realserie bei Netflix tatsächlich laufen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Meistens trennt sich der Streamer nach drei Staffeln von seinen Eigenproduktionen – viel zu wenig, um die komplette Manga-Vorlage angemessen zu adaptieren. Aktuell dürfen wir jedoch zuversichtlich sein.

Netflix investiert in das One Piece-Universum. Nicht nur wurden vor wenigen Stunden Titel und Startzeitraum der 3. Staffel enthüllt. Auch eine weitere Anime-Adaption aus dem Hause WIT Studio befindet sich in Arbeit und liefert eine Neuinterpretation der East Blue-Saga. Und dann hat sich Netflix noch etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Vor Staffel 3 erscheint ein LEGO-Special zu One Piece

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, startet noch dieses Jahr ein Special zu der Fantasy-Abenteuer-Serie bei Netflix, das in Zusammenarbeit mit der LEGO-Gruppe entstanden ist. Am 29. September 2026 soll das zweiteilige Event online gehen – es handelt sich um einen animierten Rückblick auf die bisherigen Staffeln.

Falls ihr bei One Piece den Überblick verloren habt oder eine schnelle Zusammenfassung braucht: LEGO One Piece beinhaltet die wichtigsten Stationen der ersten beiden Staffeln der Realserie und bringt diese detailverliebt und mit dem gewohnten LEGO-Humor zu Netflix. Es wurde sogar schon ein erster Trailer dazu veröffentlicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu LEGO One Piece schauen:

LEGO One Piece - Announcement Trailer (English) HD

Bei LEGO One Piece handelt es sich um die erste Zusammenarbeit zwischen dem Streamer und dem dänischen Klemmbaustein-Hersteller – zumindest bei einem Projekt in Form bewegter Bilder. Bereits 2025 sind diverse LEGO-Sets zur Serie erschienen. Weiterhin involviert in die Produktion des Specials sind Shueisha und Atomic.

Zum Weiterlesen: One Piece enthüllt Schicksal eines vergessenen Fanlieblings

Podcast: So ist One Piece Staffel 2 bei Netflix geworden

Nach viel zu langer Wartezeit ist endlich die 2. Staffel von One Piece bei Netflix erschienen. Doch wie gut sind die neuen Folgen geworden? Das verraten wir euch in dieser Folge unseres Podcasts Streamgestöber.

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Wir sprechen über die jüngsten Handlungsentwicklungen und neue Lieblingsfiguren in der 2. Staffel von One Piece. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf den verstärkten Fokus auf den Anime-Wahnsinn sowie die Zukunft der Fantasy-Abenteuer-Serie.