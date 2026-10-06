Das perfekte Halloween-Programm: Heute läuft ein Horror-Meilenstein, der das Genre über Jahre hin prägte

Ein Horrorfilm, in dem ein übernatürlicher Fluch via moderner Technologie übertragen wird, popularisierte Ende der 90er ein ganzes Untergenre. Wir verraten euch, wo ihr ihn heute im TV sehen oder streamen könnt.

Als der Hollywood-Film Ring im Jahr 2002 einen japanischen Kino-Hit adaptierte, wurde nicht nur eine ganze Welle von US-Remakes asiatischer Horrortitel losgetreten. Es wurde auch neues Interesse an aus Japan stammenden Gruselstreifen geweckt, die man unter der Überschrift J-Horror zusammenfasste.

Arte zeigt am heutigen Mittwoch, den 28. Oktober, den Film, mit dem alles angefangen hat: Ring - Das Original von Hideo Nakata. Los geht es um 22:20 Uhr im linearen TV-Programm; in der Arte-Mediathek könnt ihr den J-Horror-Klassiker sogar noch bis zum 21. Februar 2027 streamen.

Ring auf Arte: Ein J-Horror-Meilenstein mit einer verstörenden Szene, die Filmgeschichte schrieb

Nachdem ihre Nichte Tomoko und drei weitere Teenager:innen gleichzeitig unter mysteriösen Umständen verstorben sind, untersucht die Reporterin Reiko Asakawa (Nanako Matsushima) den Fall. Die Jugendlichen sollen eine Woche zuvor ein unheimliches VHS-Video gesehen haben, über das längst urbane Gerüchte die Runde machen. Als Reiko das Band ausfindig macht und den Inhalt überprüft, merkt sie sehr schnell, dass auch sie verflucht wurde – und offenbar nur noch sieben Tage zu leben hat.

Unterstützung sucht sie bei ihrem Exmann Ryuji (Hiroyuki Sanada), der selbst über hellseherische Fähigkeiten verfügt und im Video Hinweise auf den Ursprung des Fluches findet. Bald schon geht es aber nicht mehr nur um das Leben von Reiko und Ryuji, denn dummerweise wurde auch ihr gemeinsamer Sohn Yoichi (Rikiya Otaka) von einer geisterhaften Erscheinung dazu angehalten, das Video anzusehen ... und die Zeit läuft.

Ring kopierte altmodische Flüche auf originelle Weise ins Technologiezeitalter und revitalisierte ganz nebenbei das japanische Horror-Motiv der weißgekleideten Geisterfrau mit langen dunklen Haaren im großen Stil. Darüber hinaus enthält der Film eine der verstörendsten Szenen, die auch für das US-Remake kopiert wurde. Warum ist diese so gruselig? Weil sie ein zentrales Versprechen zwischen Horrorfilm und Publikum bricht: Die Garantie, dass die Grenze zwischen den Monstern auf der einen Seite und uns auf der anderen Seite des TV-Bildschirms undurchdringlich ist.

Traut ihr euch, das Fluchvideo anzusehen? Hier ist es:

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Arte hat darüber hinaus das noch viel verstörendere J-Horror-Highlight Pulse in der Mediathek zum Streamen sowie Nakatas späteren Film Dark Water, der zusätzlich am 30. Oktober ab 23:05 Uhr im TV läuft.

Das Ring-Franchise ist viel größer als ihr denkt

Wer jetzt Blut beziehungsweise Brunnenwasser geleckt hat, was die Ring-Filme angeht, wird vielleicht überrascht sein, dass es viel mehr als nur den japanischen Klassiker und das US-Remake gibt. Der Film zu diesem TV-Tipp ist nicht mal die erste Verfilmung des Originalromans. Insgesamt existieren bereits 14 Filme, über die ihr gleich hier mehr erfahren könnt.

Der beste Anfangspunkt ist aber definitiv der aktuell auf Arte vorliegende Ring-Film von Hideo Nakata, nach dem ihr beispielsweise mit Ring 2 und dem Prequel Ring 0 weitermachen könnt, um eine Trilogie draus zu machen. Happy Halloween!