Das Publikum hat eine eindeutige Meinung zur neuen Stephen King-Serie Carrie

Die neue Serienadaption von Stephen Kings Meisterwerk Carrie ist jetzt auf Amazon Prime Video verfügbar. Viele haben sie bereits gesehen und tun ihre eindeutige Meinung im Internet kund.

Der Horror-Monat ist in vollem Gange – und Stephen King hat den Startschuss gegeben. So könnten es jedenfalls viele Gruselfans seit dem Amazon-Start der King-Adaption Carrie am 7. Oktober sehen. Einige von ihnen haben die acht Folgen der Adaption schon durchgeschaut und sind offenbar hellauf begeistert.

Das sagen Horror-Fans zur neuen Stephen King-Adaption Carrie

Wie die Romanvorlage von 1974 dreht sich auch die Amazon-Version um die junge Carrie White (Summer H. Howell), die an ihrer Highschool hässlichen Hänseleien durch ihre Mitschüler:innen ausgesetzt ist. Die Erziehung ihrer streng religiösen und fanatischen Mutter (Samantha Sloyan) isoliert sie immer mehr, während die Pubertät ihre eigenen Tribute fordert. Und schließlich erwachen finstere Mächte in dem jungen Mädchen – Mächte, die ihr genauso Rettung wie Verderben verheißen.

Die Adaption von Horror-Meister Mike Flanagan (Spuk in Hill House, Midnight Mass) trifft im Internet auf nahezu kompletten Zuspruch. "Völlig umwerfend", schreibt ein Fan dort etwa, "nach nur einer Folge bin ich am Boden zerstört. Ich habe mehrere Male geweint". Und auch am anderen Ende der Staffel heißt es: "Ich denke immer noch an die vorletzte Folge [...] ich habe noch nie so schnell auf eine weitere Episode geklickt."

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Ihren Höhepunkt findet die Serie für viele Community-Mitglieder in einer schockierenden Ballszene. "Die ganze Abschlussballszene war der Wahnsinn", erklärt eines etwa, "oh, Mike Flanagan, genau deswegen habe ich nie an dir gezweifelt."

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Andere beziehen sich in ihrer Begeisterung auf spezifische Figuren und ihre Interaktionen, etwa auf Carrie und ihre Peinigerin Chris (Alison Thornton): "Sie haben Carrie und Chris so viele Ebenen gegeben in der Serie [...] dieser Dialog hier bedeutet mir alles".

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Auch der Transfer des mittlerweile 52 Jahre alten Stoffes in eine moderne Zeit mit Internetkampagnen und viralem Mobbing gefällt vielen Fans: "Ich habe gerade Carrie zu Ende geschaut und kann bereits sagen: Was für eine brutale Adaption. Sie packt dich von Anfang an und lässt dich NIEMALS los. Ich fand es toll, wie sie alles in die moderne Zeit übertragen haben."

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Gibt es Kritik an Amazons Carrie-Serie?

Selbstverständlich sind nicht alle Fans von der neuen Carrie-Serie begeistert, auch wenn harsche Kritik nicht häufig vorkommt. "Carrie auf Amazon war eine riesige Enttäuschung", schreibt einer allerdings, "ihr fehlte die Entwicklung der Hauptfiguren [...], die Rache war schrecklich [inszeniert] und gehetzt."

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Manche Mängel werden noch nicht einmal dem Showrunner Flanagan, sondern vielmehr dem Streaming-Dienst zugeschrieben. "Amazon, warum habt ihr diese schrecklichen Musikeinsätze bei Carrie eingebaut? Ernsthaft, was ist denn bei euch verkehrt? Ich weiß doch, dass Mike Flanagan nicht dafür verantwortlich ist."

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Ob Carrie nun die perfekte Serie oder eine massive Enttäuschung ist und wen daran die Schuld trifft, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Unter Kritiker:innen ist Flanagans neues Werk indes sehr beliebt, wie sich etwa an 85 Prozent Zustimmung auf Rotten Tomatoes zeigt.

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.