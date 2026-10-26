Das Publikum hat entschieden: Clayface schafft, woran ein ganzes Marvel-Universum gescheitert ist

Das neue DC-Filmuniversum kommt mit Clayface gerade in Fahrt. Vom Publikum wird der Mix aus Comic-Adaption und grimmigem Horror jedenfalls auffällig gut angenommen und bewertet.

Mit den bisherigen Kinofilmen Superman und Supergirl ist das DC Universe (DCU) von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gemischte bis negative Reaktionen und vor allem finanziell enttäuschende Einspielergebnisse an den Kinokassen sind insbesondere nach Supergirl das Echo, das durch das neu gestartete Franchise hallt.

Vergangene Woche ist der neue DCU-Film Clayface im Kino angelaufen, der vor allem auf eine eigenständige Bösewicht-Story und heftige Horror-Elemente setzt. Die etwas niedriger budgetierte Comicverfilmung (um die 30 Millionen Dollar) hat dem Superhelden-Universum jetzt wohl endlich Aufschwung verliehen, denn das Publikum liebt Clayface ziemlich einstimmig.

Clayface erreicht großartigen Rotten Tomatoes-Score und kommt super beim Publikum an

Auch wenn die Kritiken zu dem DCU-Film von Eden Lake-Regisseur James Watkins mit 75 Prozent auf Rotten Tomatoes gemischt ausfallen, sticht vor allem der Audience Score heraus. Hier verzeichnet Clayface gerade eine überragende Wertung von 94 Prozent. Laut Forbes erstaunt der Streifen dadurch vor allem im Horror-Bereich, wo er mit diesem Wert 2026 mit dem Ausnahmefilm Obsession - Du sollst mich lieben gleichgezogen ist.

Auch der Clayface-Cinemascore, der einer Schulnote entspricht und am Eröffnungsabend zum Kinostart in den USA anhand der Stimmen des Kinopublikums ermittelt wird, fällt mit einem A- sehr positiv aus. DCU-Chef James Gunn hat die Bewertung am Wochenende schon auf der Social-Media-Plattform Threads aufgegriffen und kommentiert:

Darauf bin ich wirklich stolz. Blood & Sinners ist der einzige Horrorfilm, der jemals einen A-CinemaScore erhalten hat; in den letzten Jahren haben zudem nur drei weitere Horrorfilme ein A- bekommen – Obsession, Weapons und jetzt Clayface. Wie immer gebührt das gesamte Lob James, Mike, Hossein, Tom, Naomi und dem gesamten Team.

Auf Moviepilot kommt der DCU-Film gerade erst auf etwas über 30 Bewertungen, doch auch bei uns verzeichnet er dadurch schon einen ziemlich positiven Schnitt von 7 von 10 Punkten.

Clayface ist das, was ein (kleines) Marvel-Universum nicht war

Über das erste Startwochenende konnte Clayface laut Box Office Mojo jetzt schon weltweit 43 Millionen Dollar einspielen, was ein sehr solides Ergebnis ist. Die erfreuten Publikumsreaktionen zeigen aber vor allem, dass der DCU-Film schafft, woran Sonys kleineres Marvel-Universum mit Bösewicht-Verfilmungen aus dem Spider-Man-Kosmos zuletzt gescheitert ist.

Während Filme wie Morbius, Madame Web und Kraven the Hunter kommerziell krachend untergegangen sind und hauptsächlich als Meme-Vorlagen herhielten, schlägt Clayface jetzt mehr in eine ernstzunehmende, düstere Kerbe wie zuletzt die DC-Filme Joker und The Batman.

Da Clayface eine eigenständige Geschichte ohne nötiges Comic-Vorwissen erzählt und mit dem erwachseneren R-Rating nicht vor Horror und Gewalt zurückschreckt, trifft er beim Publikum vermutlich einen Nerv. Für die Macher hinter dem DCU könnte er ein wichtiger Wegweiser für die Zukunft des Franchise sein.