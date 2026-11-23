Seit etwa einer Woche steht Robert Pattinson als neuer James Bond fest. Zur Wahl des neuen 007 hat das Publikum auf Moviepilot jetzt Stellung bezogen.

Der neue James Bond ist ein Vampir, Batman oder schlicht einer der spannendsten Charakterdarsteller unserer Zeit. Mit dem neuen Darsteller Robert Pattinson verbindet jeder Fan des 007-Franchise unterschiedliche Rollen. Uns hat interessiert, ob ihr seiner Besetzung in Bond 26 mit Vorfreude oder Ablehnung entgegenblickt. Und das Ergebnis ist jetzt da.

Die James Bond-Fans sind gespannt auf Robert Pattinson, hätten aber andere bevorzugt

Um die Stimmung gegenüber Pattinson zu testen, haben wir zwei separate Umfragen auf unserer Webseite und in einer Instagram-Story durchgeführt.

Auf Instagram hat mit 54 % die Mehrheit für "Ich lasse mich überraschen" abgestimmt und steht damit dem Pattinson-Bond grundsätzlich offen gegenüber. Auf die Antworten "Volltreffer" und "Fehlbesetzung" entfielen jeweils 26 % und 20 %.

Auf unserer Webseite gab es noch detailliertere Antwortmöglichkeiten, aber auch hier sind die extrem negativen oder extrem positiven Reaktionen in der Minderheit. Der größte Teil (152 Stimmen) findet Pattinson eher unpassend und hätte einen anderen Kandidaten bevorzugt. 121 Community-Mitglieder halten ihn für eine spannende Wahl. "Absolut genial, er wird ein großartiger 007" drückt die Haltung von 45 Personen aus, 28 sprachen der gesamten Agentenreihe dagegen jegliches künftige Interesse ab.

Die Mehrheitsmeinungen beider Umfragen teilen die zugrundeliegende Überraschung: Nur wenige hatten mit Pattinson als neuem Bond gerechnet. Immerhin galt es vor der Übernahme der Reihe durch Amazon MGM als ausgemacht, dass der Hauptdarsteller nicht aus anderen Franchises bekannt sein durfte – Pattinson hat mit Twilight, DC und Dune gleich mehrere Filmuniversen auf dem Kerbholz.

Überraschend wird für viele auch die Geschwindigkeit gewesen sein, mit der Robert Pattinson als neuer James Bond ins Rennen ging und übernommen wurde. Immerhin gab es zuvor bereits mehrere hartnäckige Favoriten – etwa Slow Horses-Star Jack Lowden.

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