Das Punisher-Special hat jetzt einen perfekten Starttermin und Titel: Schon bald kehrt Marvels härtester Rächer zurück

Der Punisher feiert seine große Rückkehr. Und zwar noch vor Spider-Man 4 in einem Special auf Disney, zum es jetzt einen Titel und Starttermin gibt.

Eigentlich unglaublich, dass Spider-Man und der Punisher im selben Marvel-Universum zuhause sind. Immerhin handelt es sich beim Punisher, zumindest in den Comics, um einen gnadenlosen und brutalen Rächer, der mit dem freundlichen Spinnenmann der Nachbarschaft nur wenig gemein hat. In Spider-Man: Brand New Day begegnen sie sich trotzdem, wie der erste Trailer zeigt. Und schon davor wird der Punisher auf Disney+ sein eigenes Special bekommen. Punisher: One Last Kill hat jetzt einen Starttermin.

Dann erscheint das Marvel-Special Punisher: One Last Kill auf Disney+

Wie unter anderem Variety berichtet, heißt das zuvor noch unbetitelte Special nun Punisher: One Last Kill und wird am 12. Mai 2026 erscheinen. Passend zur Enthüllung gab es zwei Poster – das eine zeigt Hauptdarsteller Jon Bernthal in seiner Rolle als Marvel-Rächer, das andere verdeutlicht den MCU-Rundumschlag, der Fans im Mai erwartet: Das Special erscheint genau eine Woche nach dem Staffel 2-Finale von Daredevil: Born Again.

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Laut Comicbook.com wird das Special etwa eine Stunde lang sein. Die Handlung selbst wurde bisher aber nicht veröffentlicht. Punisher: One Last Kill soll das Bindeglied zwischen Daredevil: Born Again Staffel 2 und Spider-Man Brand New Day darstellen. Welches Opfer mit dem "One Last Kill" gemeint ist, steht ebenfalls nicht offiziell fest.

Der Punisher hat als Marvel-Figur eine lange Geschichte: Bereits Mitte der 70er erschien er als Gegenspieler in den Spider-Man-Comics und entwickelte sich schließlich zum Antihelden. Insgesamt vier Schauspieler verkörperten ihn bereits: Dolph Lundgren in The Punisher von 1989, Thomas Jane in The Punisher, Ray Stevenson in Punisher: War Zone und schließlich Bernthal in diversen Serienauftritten ab 2016.

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