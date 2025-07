Das schaffen nur wenige Filme: Fantasy-Überraschung kämpft sich bei Netflix auf Platz 1 zurück

Dieser Film ist nach einem Monat (!) im Netflix-Programm zurück auf Platz 1 der Charts. Damit verdrängt er sogar Sci-Fi-Blockbuster Brick mit Matthias Schweighöfer.

Es gibt eine neue und alte Nummer 1 in den Netflix-Charts. Denn dieser Film stand bereits vor Wochen an der begehrten Spitzenposition des Streamers, musste sich nach einigen Tagen jedoch gegen Konkurrenz wie Brick oder Kraven the Hunter geschlagen geben. Nach über einem Monat im Streaming-Programm holt sich der Fantasy-Kracher einmal mehr die Goldmedaille. Die Rede ist natürlich von KPop Demon Hunters.

KPop Demon Hunters zurück auf Platz 1 bei Netflix: Darum geht's in der Fantasy-Sensation

Kpop Demon Hunters dreht sich um die K-Pop-Band Huntrix, die mit ihrer Musik zahlreiche Fans begeistern und die Welt nebenbei auch noch vor fiesen Dämonen beschützen. Als die neue K-Pop-Boyband Saja auf den Plan tritt und ihnen ihren Ruhm streitig machen will, merkt das Trio, dass hier etwas nicht stimmt: Denn die Schönlinge sind selbst Dämonen, die von Oberbösewicht Gwi-Ma geschickt wurden, um die Huntrix ein für allemal zu vernichten ...

Der Fantasy-Animationsfilm basiert auf einer Idee von Maggie Kang, die Kpop Demon Hunters gemeinsam mit Chris Appelhans für Netflix inszenierte. Bereits einen Tag nach seiner Veröffentlichung am 20. Juni 2025 stand der Film in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts und konnte sich seitdem wacker in der Top 10 halten.

Und das nicht ohne Grund: Nicht nur die Moviepilot-Community bewertet den Film mit einer starken Punktzahl von 7 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes schlägt das Tomatometer sogar auf 96 Prozent gegen einen Audience-Score von 91 Prozent. Gut einen Monat nach Erscheinen steht KPop Demon Hunters so erneut auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts und teilt sich die Rangliste dabei mit folgenden Titeln:

Wenn ihr lieber Serien statt Filme streamt, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die besten Serien 2025 (bisher)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast die 10 besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den besprochenen Highlights zählen unter anderem der Netflix-Hit Adolescence, Marvel-Kracher Daredevil, die Comedy-Überraschung The Studio sowie drei fantastische Science-Fiction-Serien.