Das Schicksal von Carrie Staffel 2 wurde jetzt offiziell entschieden

Vor wenigen Wochen ist die neue Carrie-Serie bei Amazon Prime gestartet. Fans fragen sich seitdem, ob auch eine 2. Staffel kommt. Moviepilot hat jetzt die Antwort für euch.

Auch im Jahr 2026 sind Stephen King-Verfilmungen immer noch stark im Trend. Mit Carrie ist Anfang Oktober die neue Adaption eines Romans des Horrormeisters bei Amazon Prime erschienen, die sich bewusst von der Vorlage abhebt. Spuk in Hill House-Schöpfer Mike Flanagan hat Kings Buch in die Moderne übersetzt und der Geschichte um eine gebeutelte Teenagerin mit außergewöhnlichen Kräften einen frischen Anstrich verliehen.

Seit dem Release von Staffel 1 fragen sich Fans der neuen Carrie-Serie jetzt schon, ob auch Season 2 kommt. Das Schicksal über neue Folgen wurde jetzt getroffen.

Amazon Prime hat Carrie um Staffel 2 verlängert

Wie unter anderem Deadline berichtet, hat Amazon Prime Carrie jetzt offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Da die Serie ihr Publikum begeistern konnte und auch Streaming-technisch voll durchgestartet ist, kommt die Bestellung neuer Folgen nicht sehr überraschend. Erfreulich ist sie für Fans der Serie nur zwei Wochen nach Release von Staffel 1 trotzdem.

Die Verkündung von Staffel 2 passt gut zum großen Plan von Serienschöpfer Mike Flanagan, der Carrie auf insgesamt drei Seasons ausgelegt hat. Damit ist Flanagan seinem Trilogie-Traum jetzt schon ein gutes Stück näher gekommen.

In der neuen Carrie-Serie wird die Protagonistin Carrie White von Summer H. Howell (Curse of Chucky) gespielt, die sich in der Jetztzeit mit Mobbing, einem Social-Media-Skandal und der Entwicklung ihrer telekinetischen Kräfte auseinandersetzen muss. Kings Roman ist 1974 erschienen und wurde unter anderem von Scarface-Regisseur Brian De Palma bereits verfilmt.

Wann startet Carrie Staffel 2 bei Amazon Prime?

Da die Serie gerade erst verlängert wurde, lässt sich ein Starttermin für Carrie Staffel 2 nur abschätzen. Wir rechnen nicht vor 2028 mit einem Release der neuen Folgen. In der Zwischenzeit streamen alle acht Folgen von Season 1 sowie De Palmas Filmversion im Prime-Abo.

Podcast: Ruiniert Werbung unser Streaming?

Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

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In dieser Folge von Streamgestöber stellen wir euch die Preisstruktur vor (und wie teuer Werbe-Abos im Vergleich zu früheren werbefreien Abos sind), wir erklären, warum die Streamer darauf setzen und wie störend die Unterbrechungen sind.