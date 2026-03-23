Das Scrubs-Revival kommt heute endlich zu Disney+ und ist alles, was Fans sich gewünscht haben

Vier Wochen nach dem US-Start kommen die neuen Scrubs-Folgen endlich auch nach Deutschland. Fans der Originalserie sind bisher ziemlich begeistert.

Beim US-Sender ABC läuft das neue Scrubs bereits seit Ende Februar, wo schon die Hälfte von Staffel 10 über die Bühne gegangen ist. Am heutigen Mittwoch, den 25. März zieht Disney+ endlich mit dem Deutschlandstart nach. Fans der Originalserie Scrubs - Die Anfänger bekommen damit ein Revival geliefert, das eigentlich genauso weitermacht, wie gehabt – nur dass man die verhasste Season 9 von damals einfach ignoriert.

So geht die Kultserie Scrubs ab sofort auf Disney+ weiter

Dr. John Dorian (Zach Braff) ist der Medizin treu geblieben, kümmert sich als Concierge-Doktor aber mittlerweile um lapidare Wehwehchen von Besserverdienenden. Als es ihn ins Sacred Heart Hospital zurückverschlägt, bekommt Tagträumer J.D. jedoch bald zu verstehen, dass man ihn mehr denn je in seinem alten Krankenhaus braucht.

Zur Freude der Fans gibt es dadurch eine Reunion mit J.D.s bestem Freund Turk (Donald Faison), Krankenschwester Carla (Judy Reyes), Ex-Mentor Dr. Cox (John C. McGinley), dessen Frau Jordan (Christa Miller), dem Todd (Robert Maschio), dem Horror-Hausmeister (Neil Flynn), Hooch (Phill Lewis) und natürlich Elliot (Sarah Chalke), zu der die Beziehung mal wieder kompliziert ist, nach all dem, was in der Zwischenzeit vorgefallen ist.

Neu an Bord sind Personalchefin Sibby Wilson (Vanessa Bayer), die Dr. Cox' cholerische Ausbrüche in Schach halten muss, J.D.s ambitionierter Widersacher Dr. Park (Joel Kim Booster) und eine ganze Clique frischgebackener Nachwuchsärzt:innen, gespielt von Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi, Amara Hadi, Amanda Morrow und Andy Ridings.

Serienschöpfer Bill Lawrence zeichnet nach wie vor als Produzent verantwortlich, Koproduzentin Aseem Batra ist die Showrunnerin.



Was Kritik und Fans bisher zum Scrubs-Revival sagen

In ersten Reviews zur neuen Scrubs-Staffel fiel die Diagnose recht positiv aus, auch wenn sich wirklich nicht viel getan hat in der Zwischenzeit. Zum einen fühlt es sich so an, als sei überhaupt keine Zeit vergangen, so mühelos schlüpfen alle Beteiligten wieder in ihre altbekannten Rollen. Zum anderen kommt dadurch ein leichtes Gefühl der Festgefahrenheit auf. Nach Nostalgie lechzenden Fans kommt das natürlich gerade recht, wenn sie einfach mehr von dem wollen, das sie ohnehin schon mochten.

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Auf Rotten Tomatoes hat die neue Season vielleicht auch deshalb eine hohe Publikumszustimmung von 94 Prozent. Und sogar im Subreddit zur Serie ist der Konsens sehr wohlwollend. Jene, die das Revival weniger feiern, verpacken ihre Meinung meist als Hot-Take, der von der vorherrschenden Begeisterung abweicht, J.D., Turk und Elliot endlich wieder wie gehabt – nur ein wenig reifer – auf dem Bildschirm zu haben.

Einzig wahrer Wehrmutstropfen: Im Gegensatz zu damals ist die neue Staffel mit nur zehn Folgen sehr kurz. Ob es danach mit einer 2. Season weitergehen wird, ist auch noch nicht raus.