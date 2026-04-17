Das Scrubs-Staffelfinale hat endlich den Fanliebling zurückgebracht, der noch fieser als Dr. Cox ist

J.D. ist wirklich zu bemitleiden. Während Dr. Cox im Scrubs-Revival nämlich relativ sanftmütig geworden ist, kehrt im Staffelfinale ein Charakter zurück, auf den er wohl hätte verzichten können.

In den USA ist diese Woche schon das Staffelfinale der 1. Season vom Scrubs-Revival über die Bühne gegangen. Das hat nicht nur Krankenhausvorstandsmitglied Jordan (Christa Miller), die unterkühlte Ehefrau von Dr. Cox (John C. McGinley), zurückgebracht. Auch ein alter Erzfeind von J.D. (Zach Braff) ließ sich erneut im Sacred Heart Hospital blicken, der trotz seiner unerlässlichen Niederträchtigkeit zu den absoluten Fanlieblingen der Originalserie Scrubs - Die Anfänger zählte.

Die Rede ist natürlich von "Dr. Jan Itor".

Das Scrubs-Staffelfinale hat endlich den Horror-Hausmeister zurückgebracht

Neun Episoden hat es gedauert, aber im Finale der 10. Staffel (My Celebration) gab es endlich ein Wiedersehen mit dem von Neil Flynn gespielten Hausmeister, dessen wahrer Name erst im ursprünglichen Serienfinale von Season 8 enthüllt wurde. Spoiler: Er hat es immer noch auf J.D. abgesehen, obwohl er es mittlerweile bis zum Chief Custodian (sowas wie Oberster Hauswart) gebracht hat. Laut eigener Aussage zumindest. So will er dem neuen Chefarzt unter anderem einen explosiven Toaster andrehen – und dann kommt es noch zu einem grausamen Twist, der J.D. einen weiteren Erzfeind beschert.

So sah die Reunion von J.D. und Hausmeister Glen Matthews aus:

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Der grausame Twist: Erinnert ihr euch an den aktuellen Hausmeister im Sacred Heart (Darcy Michael), zu dem J.D. eine warmherzige Beziehung aufgebaut hat? Stellt sich raus, das ist der Sohn unseres altbekannten Gebäudewarts, mit dem J.D. es sich kurz nach der Enthüllung sofort verscherzt, weil er andeutet, den Job durch Vetternwirtschaft bekommen zu haben. Ganz unschuldig ist der Herr Doktor eben doch nie. Wir erinnern uns an den klemmenden Penny in der Tür, mit dem die Fehde begann, wo sich erst Jahre später herausstellte, dass wirklich J.D. dahintersteckte.

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Am Ende verabschiedet der Hausmeister sich mit einem deutschen "Auf Wiedersehen!", was man natürlich nur in der englischen Originalversion so richtig mitbekommt. Hey, das erinnert doch glatt an den Fall mit Elliots geheimen Deutschkenntnissen.

Wann ist das Scrubs-Staffelfinale in Deutschland zu sehen?

Hierzulande bekommen wir das Scrubs-Revival mit ein paar Wochen Verzögerung tröpfchenweise via Disney+ verabreicht. Dort sind aktuell vier von neun Episoden online, die immer mittwochs herauskommen. Das Finale müsste demnach am 20. Mai in Deutschland eintrudeln.

In der Zwischenzeit könntet ihr euch das Warten mit der Originalserie versüßen, die ebenfalls komplett beim Disney-Streamer vorliegt. Aber Vorsicht: Staffel 9 zählt nicht mehr in die Kontinuität hinein!