Das sieht jetzt schon nach einer der wildesten Sci-Fi-Serien 2026 aus: Neuer Trailer zu The Beauty vom Monster-Schöpfer

Schon bald startet die nächste Serie von Monster- und American Horror Story-Schöpfer Ryan Murphy. Schaut jetzt den Trailer zum Sci-Fi-Exzess The Beauty, der extrem abgefahren aussieht.

Wenige Serienschöpfer bringen so fleißig und regelmäßig neue Serien an den Start wie Tausendsassa Ryan Murphy. Das Mastermind hinter Produktionen wie American Horror Story und der Monster-Anthologie rund um Serienkiller wie Ed Gein bei Netflix hat in der Zwischenzeit schon wieder eine Serie fertiggestellt, die in Kürze an den Start geht. Jetzt könnt ihr den neuen Trailer zu The Beauty schauen, der nach trashigem Sci-Fi-Horror-Spaß aussieht.

Hier ist der deutsche Trailer zu The Beauty:

The Beauty - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Sci-Fi-Serie vom Monster-Schöpfer: Darum geht es in The Beauty

In der neuen Ryan Murphy-Serie ermittelt das FBI-Duo Cooper Madsen (Evan Peters) und Jordan Bennett (Rebecca Hall) in einer Reihe von mysteriösen Todesfällen, bei denen internationale Topmodels auf grausame Art sterben. Dabei kommen die Detectives bald dem Tech-Milliardär "The Corporation" (Ashton Kutcher) auf die Spur. Der steckt hinter einem sexuell übertragbaren Virus, das makellose Schönheit verspricht. Bald hetzen Madsen und Bennett quer durch Paris, Venedig, Rom und New York, während sie selbst von dem Profikiller "The Assassin" (Anthony Ramos) gejagt werden.

Wann und wo startet The Beauty?

In Deutschland startet die neue Ryan Murphy-Serie bei Disney+ am 22. Januar 2026. Zum Start sollen gleich drei Folgen auf einmal veröffentlicht werden. Der Rest der insgesamt elf Episoden umfassenden Season folgt anschließend im Wochentakt.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

