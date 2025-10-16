Das sieht nach einem der besten Horrorfilme des Jahres aus: Neuer Trailer zu Keeper vom Longlegs-Regisseur verängstigt zutiefst

Nach Longlegs und The Monkey meldet sich Regisseur Oz Perkins bald mit seinem nächsten Horrorfilm zurück. Der neue Trailer zu Keeper steigert die Vorfreude stark.

Mit dem extrem erfolgreichen Horror-Hype Longlegs wurde Osgood "Oz" Perkins zu einem der gefeiertsten aktuellen Regisseure des Genres. Extrem produktiv ist der Filmemacher auch, denn nach seiner schwarzhumorig-blutigen Stephen King-Adaption The Monkey von Februar 2025 startet bald der nächste Streifen von ihm.

Nach der ersten, ominösen Vorschau ist jetzt ein neuer Trailer zu Keeper erschienen, der immer noch viele Fragen aufwirft. Diesmal geht es aber noch grauenvoller zu.

Schaut hier den neuen Trailer zu Keeper:

Keeper - Trailer (English) HD

Beklemmender Horror vom Longlegs-Regisseur: Neuer Keeper-Trailer kommt mit viel Hype von Genre-Größen

Im Film fährt das Paar Liz (Tatiana Maslany) und Malcolm (Rossif Sutherland) für ein romantisches Wochenende zu zweit in eine Hütte im Wald. Da dieser Schauplatz vor allem in Horrorfilmen nie eine gute Idee ist, kommt es bald zu seltsamen Vorfällen, nachdem Malcolm nochmal kurz in die Stadt zurückfahren und Liz alleine lassen muss.

Der neue Trailer zu Keeper zeigt schon deutlich, dass der Film des Longlegs-Regisseurs in ziemlich bizarres Grauen kippen wird. Dazu kommt der Streifen in der aktuellen Vorschau mit Vorschusslorbeeren in Form von kurzen Zitaten daher, die von den Genre-Größen Guillermo del Toro (Pans Labyrinth), James Wan (Conjuring) und Damien Leone (Terrifier) stammen. Viel Hype also wieder für einen Horrorfilm, der sicherlich erneut für einige Diskussionen sorgen wird.

Auch interessant: Der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten geht bald als Serie weiter



Wann startet Keeper im Kino?

Horror-Fans müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden. Keeper läuft ab dem 20. November 2025 in den deutschen Kinos. Perkins' Hype-Schocker Longlegs aus dem letzten Jahr könnt ihr aktuell entweder bei MagentaTV streamen oder bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.